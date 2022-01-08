Токаев освободил Абдымомунова от должности замсекретаря Совбеза Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Азамата Абдымомунова от должности заместителя секретаря Совета безопасности республики, сообщает ТАСС.

Напомним, 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне протестов заявил, что с сегодняшнего дня возглавит Совет безопасности страны. Ранее председателем Совбеза был первый президент государства Нурсултан Назарбаев. По словам Токаева, при любых обстоятельствах он останется в столице.

Сегодня, 8 января, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с Токаевым. Президент Казахстана, в частности, выразил признательность главе российского государства за помощь от ОДКБ.