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08.01.2022 07:37
Рубрика: Общество

Ученые доказали, что ранний завтрак позволяет быстрее похудеть

Текст: Вера Черенева

К неожиданному выводу пришла группа японских ученых в ходе исследования усвоения пищи и эффективности диет. Оказалось, что чем раньше происходит завтрак, тем больше шансов снизить лишний вес.

Фото: iStock
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Как следует из публикации в журнале Nutrients, ученые анализировали ход похудания у 109 испытуемых в возрасте от 39 до 55 лет с индексом массы тела от 22 до 29. Все участники проходили 12-недельную программу по снижению веса. Задания не были изнуряющими, от участников требовалось снизить калорийность потребляемой пищи на 100 килокалорий и проходить в сутки на 1000 шагов больше обычного.

Ученые обратили внимание, что быстрее худели участники с более ранним началом пищевого окна, то есть те, кто раньше завтракали. Половина участников эксперимента завтракала в промежутке с 6.20 до 7.10, остальные - 8.10-9.15. Выяснилось, что участники первой группы сбросили по итогам программы 3,8 процента от своего веса, а второй - 2,2.

В исследовании отмечается, что чаще всего при составлении программ по потере массы тела у пациентов с ожирением диетологи делают акцент на балансе между расходом энергии и потреблением калорий. Но работа японских ученых доказывает, что циркадные часы также могут влиять на регуляцию энергии.

Чем же объяснить эффективность раннего завтрака? Исследователи отмечают, что при более поздних приемах пищи могут повышаться уровни С-реактивного белка, инсулина, глюкозы и липопротеинов.

Многое зависит и от самого человека. Люди, начавшие день с раннего и достаточно плотного завтрака, первую половину дня были физически активнее чем те, кто ел позже. Соответственно, пища лучше усваивалась, что ускоряло процесс похудения.

Общество Здоровье Общество Наука

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