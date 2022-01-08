Ученые назвали "омикрон" предвестником конца острой фазы пандемии

Исследование, проведенное врачами и учеными в ЮАР, где впервые был обнаружен штамм коронавируса "омикрон", дает надежду на то, что острая фаза пандемии COVID-19, возможно, подходит к концу.

Последняя волна заболеваемости коронавирусной инфекцией показала, что при заражении "омикроном" большинство людей переносят ее в более легкой форме, чем при заражении уханьским штаммом или вариантом "дельта", следует из анализа данных в Больнице Стива Бико в Претории, где была первая вспышка "омикрона", пишет Bloomberg. Если тенденция к высокой заразности вируса с минимальными последствиями сохранится во всем мире, то "омикрон" станет предвестником окончания пандемии, полностью разделившим показатели смертности и заболеваемости.

Так, 4,5% пациентов с COVID-19 умерли в больнице во время текущей волны по сравнению со средним показателем смертности в 21% в предыдущие волны в ЮАР. Время пребывания в больнице после госпитализации сократилось до 4 дней против 8,8 суток ранее, также сократилось число людей, которым требовался перевод в отделение интенсивной терапии - 1% пациентов против 4,3% в предыдущие волны. Однако надежды ученых могут не оправдаться, если коронавирус мутирует дальше в штамм, вызывающий более тяжелое течение заболевания и еще легче уклоняется от антител, чем "омикрон".

Впервые "омикрон" был обнаружен в ноябре прошлого года. Сейчас он постепенно вытесняет "дельту" в таких странах, как США и Великобритания. Особенностью штамма является его высокая заразность, в связи с чем врачи рекомендуют полный курс вакцинации от COVID-19, в том числе бустерный укол по истечении полугода после прививки или с момента последнего контакта с вирусом.