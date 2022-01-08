Ученые обнаружили поражение органов у перенесших ковид в легкой форме

После заражения новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 у людей могут возникнуть долгосрочные последствия. Как оказалось, это касается не только тяжелых форм заболевания COVID-19, но также среднетяжелых и легких форм перенесенного заболевания.

Ученые провели исследование в Гамбурге среди 443 пациентов через 9,6 месяца после перенесенного коронавируса, который не потребовал госпитализации. Был отмечен более низкий общий объем легких у перенесших ковид, более высокое удельное сопротивление дыхательных путей, а также ухудшение показателей работы сердца - как левого, так и правого желудочков. Кроме того, "значительно чаще" у обследованных обнаруживали тромбоз вен нижних конечностей. У некоторых людей увеличилась толщина коры головного мозга.

"У людей, выздоровевших после легкой или средней степени тяжести инфекции SARS-CoV-2, обнаруживаются признаки субклинического полиорганного поражения, связанного с легочной, сердечной, тромботической и почечной функциями без признаков структурного повреждения головного мозга, нейрокогнитивных нарушений или ухудшения качества жизни. Соответствующий скрининг может помочь в дальнейшем ведении пациента", - говорится в исследовании, опубликованном в European Health Journal.

Пандемия коронавируса началась два года назад, очагом вспышки заболеваемости стал китайский город Ухань. С тех пор коронавирус мутировал, распространилось несколько штаммов болезни по всему миру, последний из которых - "омикрон". Особенностью этого варианта COVID-19 является высокая заразность и часто - легкая или бессимптомная форма течения заболевания. Известно, что "омикрон" способен заразить в том числе привитого, однако вакцинация снижает риски тяжелого течения, летального исхода и в целом осложнений.