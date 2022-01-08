Умер олимпийский чемпион 1980 года штангист Мазин

Карьера Виктора Мазина была недолгой, но очень яркой. Накануне Олимпийских игр 1980 года в Москве он был включен в состав в самый последний момент - благодаря мировому рекорду в рывке в весовой категории до 60 кг.

На Играх-1980 он завоевал золотую медаль, набрав в сумме двух упражнений 290 кг, что стало новым олимпийским рекордом.

Спустя два года Мазин был вынужден завершить карьеру. В период 1980-1981 годов он семь раз устанавливал мировые рекорды.