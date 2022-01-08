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08.01.2022 17:56
Рубрика: Власть

В 2022 году танковую армию ЗВО усилит дивизион самоходок "Коалиция-СВ"

Текст: Юрий Гаврилов

Несколько десятков единиц межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ" поступит на вооружение гвардейской танковой армии Западного военного округа в 2022 году. Об этом сообщила пресс-службе ЗВО.

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Такие поставки предусмотрены государственным контрактом, который минувшим летом Минобороны РФ в рамках форума "Армия-2021" заключило с Уральским заводом транспортного машиностроения.

Известно, что новейшее самоходное артиллерийское орудие 2С35 межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ" имеет мощную пушку 2А88 калибра 152 миллиметра, способную производить более 10 выстрелов в минуту. В состав вооружения самоходки также входит дистанционно управляемая турельная установка 6С21 с пулеметом "Корд" калибра 12,7 миллиметра. Еще самоходная гаубица оборудована современной системой автоматизации процессов наведения пушки, выбора цели и навигации.

Комплекс "Коалиция-СВ" установлен на платформе танка Т-90. Самоходка предназначена для поражения всей номенклатуры наземных целей - от командных пунктов и узлов связи до артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники и средств ПВО - ПРО, а также живой силы противника. Все эти цели новая гаубица достанет на расстоянии до 70 км.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Рабочие места наводчика и командира самоходной артиллерийской установки оснащены цифровыми дисплеями и интегрированы в единую автоматизированную систему управления тактического звена. Она позволяет принимать целеуказания по цифровому каналу связи, осуществлять круглосуточное наблюдение за местностью, производить автономный расчет установок для стрельбы и корректировку огня в любых погодных условиях.

Вообще "Коалиция-СВ" относится к новому поколению самоходных орудий и по своим основным тактико-техническим характеристикам - скорострельность, дальность, точность стрельбы - превосходит современные отечественные и зарубежные аналоги.

Одна из главных особенностей 2С35 - возможность дистанционного управления стрельбой, точность которой обеспечивает система автоматизированного управления процессами наведения оружия, выбора цели и навигации. К тому же по требованиям безопасности экипаж самоходки изолирован от боевого отделения.

Принципиальное отличие "Коалиции-СВ" от модернизированной гаубицы "Мста-С" заключается в том, что боевое отделение с орудием в башне на "Коалиции" безлюдное - экипаж из трех человек располагается в отделении управления в передней части шасси.

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