В ЕР заявили о поддержке действий властей Казахстана по наведению порядка

В "Единой России" назвали действия властей Казахстана оперативным и адекватным ответом на угрозу захвата власти в стране террористическими группировками.

"Как правящая партия и партия парламентского большинства "Единая Россия" поддерживает усилия властей Казахстана по наведению конституционного порядка в стране", - говорится в заявлении секретаря генсовета партии Андрея Турчака.

Он добавил, что надо дать возможность подразделениям специальных служб выполнить поставленную перед ними задачу и локализовать возникшую опасность. Турчак подчеркнул, что Казахстан - надежный партнер России как в рамках Евразийского экономического сообщества, так и в рамках Содружества Независимых Государств, ОДКБ. По его словам, стабильность в Казахстане напрямую затрагивает интересы безопасности России. "В связи с этим считаем абсолютно обоснованным и своевременным обращение президента Казахстана к лидерам ОДКБ с просьбой о поддержке", - отметил он.