В Казахстане расследуют дело в отношении 180 продавцов сжиженного газа

Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Казахстана начало расследование в отношении 180 розничных продавцов сжиженного нефтяного газа.

"По состоянию на 7 января, в поле зрения попали, в том числе 85 продавцов в Мангистауской области, 14 - Карагандинской, 22 - Атырауской, 22 - Акмолинской, 12 - Кызылординской, а также в других областях", - говорится в сообщении ведомства.

Во всех регионах антимонопольные расследования инициированы по признакам сговора в части установления и поддержания цен на сжиженный нефтяной газ.

Ранее сообщалось, что в действиях шести крупных продавцов сжиженного газа в Казахстане власти выявили признаки ценового сговора. В число таких компаний вошли "КазМунайГаз", "Казгермунай", "СНПС-Актобемунайгаз" и "Казахойл", передает ТАСС.

Сейчас в Казахстане действует режим чрезвычайного положения. В соответствии с поручениями президента Касым-Жомарта Токаева правительство ограничило цены на топливо на 180 дней.