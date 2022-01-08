В Казахстане тарифы на услуги ЖКХ заморожены до 1 июля

Тарифы на коммунальные услуги в Казахстане останутся на прежнем уровне до 1 июля. Об этом заявили в министерстве национальной экономики республики.

В сообщении ведомства отмечается, что соответствующий мораторий вводится на повышение тарифов на водоснабжение, водоотведение, газо-, тепло и электроснабжение.

Ранее, 6 января, правительство Казахстана заявило о намерении ввести временный мораторий (на 180 дней) на повышение тарифов на коммунальные услуги. Кроме того, для стабилизации цен кабмин запретил экспорт скота на 6 месяцев, а картофеля и моркови - на три месяца.