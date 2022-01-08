В Китае при пожаре в медцентре погибли пять человек

Не менее пяти человек погибли в результате пожара в медицинском центре города Хэнъян (провинция Хунань). Такую информацию распространил телеканал CCTV.

По его данным, пожар начался в ночь на субботу по местному времени. Через час огонь удалось полностью потушить, передает ТАСС.

В момент ЧП в медицинском учреждении находились 19 человек. Пятеро из них были эвакуированы в безопасное место. Еще 14 человек госпитализировали с различными травмами. Позднее пятеро пострадавших скончались.

О причинах пожара информации пока нет. Местные власти начали расследование инцидента.