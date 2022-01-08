В Кремле объяснили, почему Путин встретил Рождество в Ново-Огареве

Владимир Путин посетил рождественское богослужение в храме в Ново-Огареве из-за антиковидных ограничений. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Вместе с ним были несколько священнослужителей. Причина (отсутствия других прихожан - прим.) одна: эпидемиологические предосторожности", - пояснил он радиостанции "Говорит Москва".

Отметим, что обычно Пути посещает храмы за пределами Москвы. Так, в 2021 году президент встретил Рождество в церкви Николы на острове Липно в Новгородской области.