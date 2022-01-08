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Рубрика: В мире

В МИД РФ напомнили о заверениях Запада не расширять НАТО на восток

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который сказал, что Запад никогда не обещал не расширять НАТО. Она напомнила хронологию заверений Альянса в нерасширении на восток.

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости
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"Да что же это такое творится с американскими товарищами - то не понимают, то не помнят", - написала она в Telegram.

Так, в хронологии она указала на документы о переговорах об объединении Германии в 1990 году, привела знаменитое высказывание госсекретаря США Джеймса Бейкера "ни дюйма на восток", которое прозвучало на встрече с Михаилом Горбачевым в 1990 году, а также другие высказывания западных партнеров.

В мире Европа Правительство МИД Расширение НАТО Россия и НАТО

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