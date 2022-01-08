В МИД сообщили об отсутствии россиян среди пострадавших в Казахстане

Угроз в адрес российских загранучреждений, а также российским гражданам, находящимся в соответствующих консульских округах, не поступало. Обстановка вокруг дипломатических и консульских миссий остается спокойной. По имеющейся на данный момент информации, пострадавших среди граждан Российской Федерации нет, говорится в сообщении МИД РФ.

Кризисный штаб посольства РФ в Нур-Султане продолжает уточнять списки россиян и места их проживания для дальнейшего решения вопроса об их возвращении на Родину.

Отмечалось также, что в Алма-Ате административные здания очищены от экстремистов. Многие боевики ликвидированы или задержаны, их личности устанавливаются. Зачищенные районы города возвращаются к нормальной жизни. Правоохранительным органам удалось взять под контроль аэропорт мегаполиса, хотя он по-прежнему закрыт для гражданской авиации.

По оценкам дипломатов, после событий 5-6 января обстановка в стране постепенно меняется к лучшему. Происходит нормализация хозяйственно-экономической жизнедеятельности. Полностью возобновлено движение пассажирских поездов, на наиболее востребованных направлениях пущены дополнительные составы. Стабилизировалась работа некоторых национальных платежных систем.

Кроме того, анонсированы меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от действий мародеров. В Мангистауской области возобновлена работа общественного транспорта, а также международного аэропорта Актау, отметили в МИД РФ.