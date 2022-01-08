Володин выступил за создание государственной сети аптек в РФ

Создание государственной сети аптек в регионах РФ позволит контролировать график их работы и цены на лекарства, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Не во всех райцентрах аптечные пункты работают круглосуточно семь дней в неделю. А у болезней нет выходных - лекарства порой необходимы и ночью", - написал он в своем Telegram-канале.

Володин также указал на случаи, когда в частных аптеках цены на медикаменты необоснованно завышают или не хватает ассортимента. По его словам, из-за этого люди вынуждены ездить в поисках нужных лекарств в областной центр.

"Создание государственных (аптек, - прим. "РГ") поможет решить эту проблему", - считает спикер Госдумы.