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Рубрика: Общество

Врач рассказал, на какие заболевания могут указывать отеки

Текст: Михаил Русин

Причиной отеков является задержка жидкости в тканях организма. В некоторых случаях эта проблема возникает из-за неправильного питания, в частности, при употреблении алкоголя, соленой и острой пищи. Но отеки также могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем.

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Об этом радио Sputnik рассказал врач-терапевт Павел Воробьев. По его словам, отеки ног, рук и лица являются симптомами разных болезней. Например, в пожилом возрасте отеки ног могут свидетельствовать о сердечной или венозной недостаточности. А у молодых пациентов отекающие ноги и лицо, скорее, указывают на болезни почек, например, пиелонефрит или гломерулонефрит.

"Бывает также гиперфункция щитовидной железы - тогда рыхлое тело, локальные отеки. При тяжелом сахарном диабете тоже могут быть отеки, чаще всего ног и, опять же, лица", - отмечает Павел Воробьев.

Эксперт называет отек тревожным симптомом и рекомендует при его наличии обратиться к врачу. При этом следует лечить именно то заболевание, которое вызывает отеки в каждом конкретном случае.

"Если это, скажем, пиелонефрит, то будет прием антибиотиков, если это гломерулонефрит, то некоторые его формы лечат гормонами, антикоагулянтами. Если это отеки при сердечной или венозной недостаточности, то обычно используют мочегонные средства", - говорит Павел Воробьев.

При проблемах со здоровьем следует обратиться за консультацией к специалисту.

Общество Здоровье

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