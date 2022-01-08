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08.01.2022 23:22
Рубрика: Культура

Weeknd выпустил альбом с продюсером Майкла Джексона и Джимом Керри

Текст: Александр Алексеев
Первым из звезд в 2022 году представил свой новый альбом Weeknd. Пятый студийный диск канадского певца и композитора, получивший название Dawn FM, продолжает его отход от рэпа и альтернативного хип-хопа в сторону танцевальной электронной музыки. Новые мелодии улыбчивого парня все более азартны, напевны, и наследуют традициям эпохи большого диска начала 80-х.
Фото: youtube.com/ The Weeknd Фото: youtube.com/ The Weeknd
Фото: youtube.com/ The Weeknd

Не случайно среди тех, кто помогал артисту записывать этот диск, оказался и продюсер Майкла Джексона - легендарный композитор и аранжировщик Квинси Джонс. А при записи 16 новых треков в студии собралась разноплановая, можно сказать, экзотичная и эклектичная компания Ведь Weeknd вновь выпустил концептуальный, футуристический и при этом лихо-танцевальный альбом.

Фото: Андрей Александров/ РИА Новости
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При этом артисту, облюбовавшему 1-е места в хит-парадах большинства стран Европы и Северной Америки еще с предыдущим диском After Hours 2020 года, уже не интересно выпускать просто подборки азартно-мелодичных песен с заводными ритмами, прямой бочкой и почти всякий раз новыми бесшабашными электронными тембрами.

Вот и этот альбом, несмотря на то, что хитов в нем вдоволь - все-таки объединенная одним замыслом концептуальная работа. В центре замысла судьба диджея вымышленной радиостанции Down FM. А в треках, их эмоциональной подаче, электронном саунде и метафоричных текстах - сквозной темой проходят поиски гармонии с Вселенной, налаживание контактов с искусственным интеллектом и таинственными, непознанными явлениями жизни, мистикой, неосознанным, психологическими загадками бытия и неуклонной роботизацией повседневной жизни. Среди этих окружающих нас миров, поисков и сомнений, битов, лупов, тембров и магических, увлекающих в танец ритмов - как раз и находится диджей этой радиостанции, в роли которого фактически и предстает сам Weeknd.

Похоже, из этого музыкального действа - альбома Dawn FM - Weeknd впоследствии сделает одно большое и очень футуристическое шоу, устремленное в технологии будущего, - яркое и увлекательное. А пока он сразу же стал представлять клипы на новые песни.

Фото: Balazs Mohai/MTI via AP
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Вслед за выходом диска состоялась и премьера видео на песню Sacrifice ("Приносить в жертву"). С таинственной историей, удивительными световыми решениями, перевоплощениями и справедливым уроком не подаваться магам и колдуньям, а также с путешествиями во времени…

Но ведь не случайно Weeknd собрал при записи этого диска столь разноплановую компанию. Помимо Квинси Джонса это рэперы Tyler, the Creator и Лил Уэйн, электронный музыкант и продюсер Oneohtrix Point Never, а также знаменитый комедийный актер Джим Керри, читающий текст финального трека.

Так только интереснее.

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