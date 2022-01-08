За сутки в России подтверждено 16 568 случаев COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 11,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 3072

2 Санкт-Петербург 1376

3 Московская область 1246

4 Свердловская область 380

5 Краснодарский край 370

6 Челябинская область 321

7 Ростовская область 318

8 Пермский край 302

9 Иркутская область 291

10 Алтайский край 286

11 Красноярский край 272

12 Нижегородская область 264

13 Кемеровская область 263

14 Новосибирская область 252

15 Приморский край 246

16 Хабаровский край 238

17 Республика Башкортостан 220

18 Омская область 206

19 Тульская область 203

20 Ленинградская область 202

21 Самарская область 195

22 Ярославская область 190

23 Воронежская область 189

24 Тверская область 187

25 Волгоградская область 183

26 Ставропольский край 181

27 Тамбовская область 179

28 Саратовская область 178

29 Республика Карелия 171

30 Пензенская область 171

31 Тюменская область 171

32 Амурская область 167

33 Кировская область 167

34 Брянская область 161

35 Архангельская область 153

36 Владимирская область 141

37 Калининградская область 133

38 Ханты-Мансийский автономный округ 129

39 Липецкая область 125

40 Томская область 124

41 Ивановская область 117

42 Сахалинская область 116

43 Республика Бурятия 112

44 Калужская область 110

45 Мурманская область 108

46 Орловская область 104

47 Белгородская область 104

48 Забайкальский край 103

49 Астраханская область 98

50 Новгородская область 94

51 Республика Татарстан 94

52 Курганская область 92

53 Республика Дагестан 89

54 Ульяновская область 87

55 Кабардино-Балкарская Республика 86

56 Смоленская область 82

57 Оренбургская область 82

58 Республика Крым 81

59 Вологодская область 78

60 Республика Коми 77

61 Республика Саха (Якутия) 76

62 Рязанская область 76

63 Псковская область 75

64 Республика Ингушетия 69

65 Республика Северная Осетия-Алания 68

66 Севастополь 63

67 Курская область 61

68 Республика Адыгея 59

69 Карачаево-Черкесская Республика 56

70 Республика Мордовия 55

71 Удмуртская Республика 54

72 Чеченская Республика 53

73 Республика Чувашия 45

74 Ямало-Ненецкий автономный округ 44

75 Республика Хакасия 35

76 Костромская область 31

77 Республика Марий Эл 28

78 Камчатский край 20

79 Еврейская автономная область 17

80 Республика Алтай 12

81 Магаданская область 11

82 Республика Калмыкия 11

83 Республика Тыва 11

84 Ненецкий автономный округ 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 634 603 случая (+0,16%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Калмыкия, Республика Тыва, Ненецкий автономный округ 0,03%

3. Республика Алтай 0,05% За последние сутки подтверждено 796 смертей: Москва 69

Санкт-Петербург 63

Московская область 40

Красноярский край 39

Нижегородская область 28

Челябинская область 26

Алтайский край 23

Архангельская область 20

Республика Чувашия 20

Свердловская область 20

Самарская область 18

Ростовская область 17

Иркутская область 16

Новосибирская область 15

Волгоградская область 14

Пермский край 14

Пензенская область 14

Ставропольский край 13

Тюменская область 13

Рязанская область 12

Тульская область 12

Воронежская область 11

Ульяновская область 11

Вологодская область 10

Калининградская область 10

Краснодарский край 10

Республика Башкортостан 10

Омская область 10

Брянская область 9

Ивановская область 9

Республика Крым 9

Астраханская область 9

Саратовская область 9

Тамбовская область 8

Ярославская область 8

Псковская область 8

Ханты-Мансийский автономный округ 8

Забайкальский край 8

Курская область 7

Липецкая область 7

Орловская область 7

Республика Бурятия 7

Ленинградская область 6

Республика Дагестан 6

Республика Татарстан 6

Оренбургская область 6

Белгородская область 5

Смоленская область 5

Мурманская область 5

Костромская область 4

Республика Карелия 4

Севастополь 4

Кабардино-Балкарская Республика 4

Республика Мордовия 4

Кемеровская область 4

Приморский край 4

Хабаровский край 4

Сахалинская область 4

Владимирская область 3

Республика Адыгея 3

Калужская область 2

Республика Калмыкия 2

Карачаево-Черкесская Республика 2

Чеченская Республика 2

Кировская область 2

Ямало-Ненецкий автономный округ 2

Республика Алтай 2

Томская область 2

Республика Саха (Якутия) 2

Новгородская область 1

Республика Ингушетия 1

Республика Марий Эл 1

Удмуртская Республика 1

Камчатский край 1

Магаданская область 1 За весь период по России умерло 315 400 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 449 человек: Москва 2060

Воронежская область 1112

Самарская область 919

Санкт-Петербург 880

Московская область 822

Пензенская область 692

Пермский край 622

Ленинградская область 610

Ростовская область 608

Нижегородская область 552

Владимирская область 534

Смоленская область 512

Саратовская область 489

Свердловская область 486

Ставропольский край 460

Хабаровский край 431

Томская область 414

Астраханская область 381

Красноярский край 374

Ярославская область 356

Приморский край 343

Республика Башкортостан 328

Кемеровская область 324

Алтайский край 320

Новосибирская область 303

Челябинская область 297

Амурская область 287

Кировская область 271

Оренбургская область 261

Ханты-Мансийский автономный округ 242

Иркутская область 209

Республика Карелия 193

Тульская область 187

Волгоградская область 178

Удмуртская Республика 173

Белгородская область 166

Республика Мордовия 155

Калининградская область 154

Калужская область 143

Тверская область 140

Брянская область 139

Забайкальский край 139

Краснодарский край 135

Сахалинская область 132

Республика Бурятия 120

Республика Ингушетия 119

Ивановская область 104

Кабардино-Балкарская Республика 94

Вологодская область 84

Республика Дагестан 77

Липецкая область 75

Севастополь 72

Омская область 62

Ямало-Ненецкий автономный округ 61

Республика Крым 59

Курская область 58

Курганская область 58

Тюменская область 57

Ульяновская область 56

Камчатский край 55

Архангельская область 54

Карачаево-Черкесская Республика 53

Республика Саха (Якутия) 53

Тамбовская область 52

Чеченская Республика 52

Мурманская область 51

Республика Адыгея 48

Республика Северная Осетия - Алания 38

Новгородская область 31

Республика Чувашия 31

Республика Татарстан 29

Орловская область 28

Псковская область 28

Магаданская область 20

Республика Калмыкия 19

Республика Марий Эл 18

Рязанская область 15

Республика Алтай 15

Республика Тыва 14

Костромская область 12

Республика Коми 12

Республика Хакасия 10

Еврейская автономная область 9

Ненецкий автономный округ 8

Чукотский автономный округ 5 За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 666 161.