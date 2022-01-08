За сутки в России подтверждено 16 568 случаев COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 11,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 3072
- 2 Санкт-Петербург 1376
- 3 Московская область 1246
- 4 Свердловская область 380
- 5 Краснодарский край 370
- 6 Челябинская область 321
- 7 Ростовская область 318
- 8 Пермский край 302
- 9 Иркутская область 291
- 10 Алтайский край 286
- 11 Красноярский край 272
- 12 Нижегородская область 264
- 13 Кемеровская область 263
- 14 Новосибирская область 252
- 15 Приморский край 246
- 16 Хабаровский край 238
- 17 Республика Башкортостан 220
- 18 Омская область 206
- 19 Тульская область 203
- 20 Ленинградская область 202
- 21 Самарская область 195
- 22 Ярославская область 190
- 23 Воронежская область 189
- 24 Тверская область 187
- 25 Волгоградская область 183
- 26 Ставропольский край 181
- 27 Тамбовская область 179
- 28 Саратовская область 178
- 29 Республика Карелия 171
- 30 Пензенская область 171
- 31 Тюменская область 171
- 32 Амурская область 167
- 33 Кировская область 167
- 34 Брянская область 161
- 35 Архангельская область 153
- 36 Владимирская область 141
- 37 Калининградская область 133
- 38 Ханты-Мансийский автономный округ 129
- 39 Липецкая область 125
- 40 Томская область 124
- 41 Ивановская область 117
- 42 Сахалинская область 116
- 43 Республика Бурятия 112
- 44 Калужская область 110
- 45 Мурманская область 108
- 46 Орловская область 104
- 47 Белгородская область 104
- 48 Забайкальский край 103
- 49 Астраханская область 98
- 50 Новгородская область 94
- 51 Республика Татарстан 94
- 52 Курганская область 92
- 53 Республика Дагестан 89
- 54 Ульяновская область 87
- 55 Кабардино-Балкарская Республика 86
- 56 Смоленская область 82
- 57 Оренбургская область 82
- 58 Республика Крым 81
- 59 Вологодская область 78
- 60 Республика Коми 77
- 61 Республика Саха (Якутия) 76
- 62 Рязанская область 76
- 63 Псковская область 75
- 64 Республика Ингушетия 69
- 65 Республика Северная Осетия-Алания 68
- 66 Севастополь 63
- 67 Курская область 61
- 68 Республика Адыгея 59
- 69 Карачаево-Черкесская Республика 56
- 70 Республика Мордовия 55
- 71 Удмуртская Республика 54
- 72 Чеченская Республика 53
- 73 Республика Чувашия 45
- 74 Ямало-Ненецкий автономный округ 44
- 75 Республика Хакасия 35
- 76 Костромская область 31
- 77 Республика Марий Эл 28
- 78 Камчатский край 20
- 79 Еврейская автономная область 17
- 80 Республика Алтай 12
- 81 Магаданская область 11
- 82 Республика Калмыкия 11
- 83 Республика Тыва 11
- 84 Ненецкий автономный округ 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 634 603 случая (+0,16%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Калмыкия, Республика Тыва, Ненецкий автономный округ 0,03%
- 3. Республика Алтай 0,05%
За последние сутки подтверждено 796 смертей:
- Москва 69
- Санкт-Петербург 63
- Московская область 40
- Красноярский край 39
- Нижегородская область 28
- Челябинская область 26
- Алтайский край 23
- Архангельская область 20
- Республика Чувашия 20
- Свердловская область 20
- Самарская область 18
- Ростовская область 17
- Иркутская область 16
- Новосибирская область 15
- Волгоградская область 14
- Пермский край 14
- Пензенская область 14
- Ставропольский край 13
- Тюменская область 13
- Рязанская область 12
- Тульская область 12
- Воронежская область 11
- Ульяновская область 11
- Вологодская область 10
- Калининградская область 10
- Краснодарский край 10
- Республика Башкортостан 10
- Омская область 10
- Брянская область 9
- Ивановская область 9
- Республика Крым 9
- Астраханская область 9
- Саратовская область 9
- Тамбовская область 8
- Ярославская область 8
- Псковская область 8
- Ханты-Мансийский автономный округ 8
- Забайкальский край 8
- Курская область 7
- Липецкая область 7
- Орловская область 7
- Республика Бурятия 7
- Ленинградская область 6
- Республика Дагестан 6
- Республика Татарстан 6
- Оренбургская область 6
- Белгородская область 5
- Смоленская область 5
- Мурманская область 5
- Костромская область 4
- Республика Карелия 4
- Севастополь 4
- Кабардино-Балкарская Республика 4
- Республика Мордовия 4
- Кемеровская область 4
- Приморский край 4
- Хабаровский край 4
- Сахалинская область 4
- Владимирская область 3
- Республика Адыгея 3
- Калужская область 2
- Республика Калмыкия 2
- Карачаево-Черкесская Республика 2
- Чеченская Республика 2
- Кировская область 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Республика Алтай 2
- Томская область 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Новгородская область 1
- Республика Ингушетия 1
- Республика Марий Эл 1
- Удмуртская Республика 1
- Камчатский край 1
- Магаданская область 1
За весь период по России умерло 315 400 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 449 человек:
- Москва 2060
- Воронежская область 1112
- Самарская область 919
- Санкт-Петербург 880
- Московская область 822
- Пензенская область 692
- Пермский край 622
- Ленинградская область 610
- Ростовская область 608
- Нижегородская область 552
- Владимирская область 534
- Смоленская область 512
- Саратовская область 489
- Свердловская область 486
- Ставропольский край 460
- Хабаровский край 431
- Томская область 414
- Астраханская область 381
- Красноярский край 374
- Ярославская область 356
- Приморский край 343
- Республика Башкортостан 328
- Кемеровская область 324
- Алтайский край 320
- Новосибирская область 303
- Челябинская область 297
- Амурская область 287
- Кировская область 271
- Оренбургская область 261
- Ханты-Мансийский автономный округ 242
- Иркутская область 209
- Республика Карелия 193
- Тульская область 187
- Волгоградская область 178
- Удмуртская Республика 173
- Белгородская область 166
- Республика Мордовия 155
- Калининградская область 154
- Калужская область 143
- Тверская область 140
- Брянская область 139
- Забайкальский край 139
- Краснодарский край 135
- Сахалинская область 132
- Республика Бурятия 120
- Республика Ингушетия 119
- Ивановская область 104
- Кабардино-Балкарская Республика 94
- Вологодская область 84
- Республика Дагестан 77
- Липецкая область 75
- Севастополь 72
- Омская область 62
- Ямало-Ненецкий автономный округ 61
- Республика Крым 59
- Курская область 58
- Курганская область 58
- Тюменская область 57
- Ульяновская область 56
- Камчатский край 55
- Архангельская область 54
- Карачаево-Черкесская Республика 53
- Республика Саха (Якутия) 53
- Тамбовская область 52
- Чеченская Республика 52
- Мурманская область 51
- Республика Адыгея 48
- Республика Северная Осетия - Алания 38
- Новгородская область 31
- Республика Чувашия 31
- Республика Татарстан 29
- Орловская область 28
- Псковская область 28
- Магаданская область 20
- Республика Калмыкия 19
- Республика Марий Эл 18
- Рязанская область 15
- Республика Алтай 15
- Республика Тыва 14
- Костромская область 12
- Республика Коми 12
- Республика Хакасия 10
- Еврейская автономная область 9
- Ненецкий автономный округ 8
- Чукотский автономный округ 5
За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 666 161.