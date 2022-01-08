За сутки в России подтверждено 16 568 случаев COVID-19 в 84 регионах

Новости

Посольство РФ: Нет данных о россиянах, пострадавших в ДТП в Египте 12:31
Путин и Мишустин поздравили Марину Неелову с 75-летием 12:28
Лукашенко поздравил актрису Марину Неелову с юбилеем 12:21
Четверо молодых людей насмерть задохнулись в автомобиле под Оренбургом 12:18
Горная бригада ЮВО получила более 50 комплектов альпинистского снаряжения 12:15
Андрей Бочкарев: На станции "Кленовый бульвар" БКЛ строится пересадка на Бирюлевскую линию метро 12:13
Оперштаб: В Москве выявлено 3072 новых случая COVID-19 12:01
В Курганской области местный житель из ружья расстрелял полицейских 11:50
В Египте 16 человек погибли в ДТП с автобусом 11:45
Лодки Северного флота продолжат ходить подо льдами Арктики 11:41
Штраф за плохую уборку улиц Петербурга в праздники превысил 6 млн рублей 11:39
Синоптики рассказали о погоде в Москве в ближайшие дни 11:18
В Казахстане опровергли слухи об отъезде Назарбаева 10:58
Эксперимент по снижению стоимости проезда в метро Москвы продлили до апреля 09:53
Овечкин обошел Йокинена по числу матчей в НХЛ 09:47
Экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана задержан по факту госизмены 09:44
В Казахстане расследуют дело в отношении 180 продавцов сжиженного газа 09:24
Гинцбург оценил вероятность положительного ПЦР после назальной вакцины 08:57
США одобрили добровольный отъезд сотрудников генконсульства в Алма-Ате 07:47
Минздрав Иркутской области выяснит причину смерти школьницы в больнице 07:47
МВД Казахстана: Задержано более 4,2 тысячи участников беспорядков 07:23
Врач Роспотребнадзора: Запахи при "омикроне" меняются редко 07:10
В Китае при пожаре в медцентре погибли пять человек 06:45
В Кузбассе возбудили уголовное дело о гибели стариков в пансионате 06:38
Названы самые распространенные симптомы штамма "омикрон" 06:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Как правильно провести 7 дней Рождества: что можно, а что нельзя
Как правильно провести 7 дней Рождества: что можно, а что нельзя
08.01.2022 11:45
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 16 568 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 16 568 случаев COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 11,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 3072
  • 2 Санкт-Петербург 1376
  • 3 Московская область 1246
  • 4 Свердловская область 380
  • 5 Краснодарский край 370
  • 6 Челябинская область 321
  • 7 Ростовская область 318
  • 8 Пермский край 302
  • 9 Иркутская область 291
  • 10 Алтайский край 286
  • 11 Красноярский край 272
  • 12 Нижегородская область 264
  • 13 Кемеровская область 263
  • 14 Новосибирская область 252
  • 15 Приморский край 246
  • 16 Хабаровский край 238
  • 17 Республика Башкортостан 220
  • 18 Омская область 206
  • 19 Тульская область 203
  • 20 Ленинградская область 202
  • 21 Самарская область 195
  • 22 Ярославская область 190
  • 23 Воронежская область 189
  • 24 Тверская область 187
  • 25 Волгоградская область 183
  • 26 Ставропольский край 181
  • 27 Тамбовская область 179
  • 28 Саратовская область 178
  • 29 Республика Карелия 171
  • 30 Пензенская область 171
  • 31 Тюменская область 171
  • 32 Амурская область 167
  • 33 Кировская область 167
  • 34 Брянская область 161
  • 35 Архангельская область 153
  • 36 Владимирская область 141
  • 37 Калининградская область 133
  • 38 Ханты-Мансийский автономный округ 129
  • 39 Липецкая область 125
  • 40 Томская область 124
  • 41 Ивановская область 117
  • 42 Сахалинская область 116
  • 43 Республика Бурятия 112
  • 44 Калужская область 110
  • 45 Мурманская область 108
  • 46 Орловская область 104
  • 47 Белгородская область 104
  • 48 Забайкальский край 103
  • 49 Астраханская область 98
  • 50 Новгородская область 94
  • 51 Республика Татарстан 94
  • 52 Курганская область 92
  • 53 Республика Дагестан 89
  • 54 Ульяновская область 87
  • 55 Кабардино-Балкарская Республика 86
  • 56 Смоленская область 82
  • 57 Оренбургская область 82
  • 58 Республика Крым 81
  • 59 Вологодская область 78
  • 60 Республика Коми 77
  • 61 Республика Саха (Якутия) 76
  • 62 Рязанская область 76
  • 63 Псковская область 75
  • 64 Республика Ингушетия 69
  • 65 Республика Северная Осетия-Алания 68
  • 66 Севастополь 63
  • 67 Курская область 61
  • 68 Республика Адыгея 59
  • 69 Карачаево-Черкесская Республика 56
  • 70 Республика Мордовия 55
  • 71 Удмуртская Республика 54
  • 72 Чеченская Республика 53
  • 73 Республика Чувашия 45
  • 74 Ямало-Ненецкий автономный округ 44
  • 75 Республика Хакасия 35
  • 76 Костромская область 31
  • 77 Республика Марий Эл 28
  • 78 Камчатский край 20
  • 79 Еврейская автономная область 17
  • 80 Республика Алтай 12
  • 81 Магаданская область 11
  • 82 Республика Калмыкия 11
  • 83 Республика Тыва 11
  • 84 Ненецкий автономный округ 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 634 603 случая (+0,16%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Калмыкия, Республика Тыва, Ненецкий автономный округ 0,03%
  • 3. Республика Алтай 0,05%
За последние сутки подтверждено 796 смертей:
  • Москва 69
  • Санкт-Петербург 63
  • Московская область 40
  • Красноярский край 39
  • Нижегородская область 28
  • Челябинская область 26
  • Алтайский край 23
  • Архангельская область 20
  • Республика Чувашия 20
  • Свердловская область 20
  • Самарская область 18
  • Ростовская область 17
  • Иркутская область 16
  • Новосибирская область 15
  • Волгоградская область 14
  • Пермский край 14
  • Пензенская область 14
  • Ставропольский край 13
  • Тюменская область 13
  • Рязанская область 12
  • Тульская область 12
  • Воронежская область 11
  • Ульяновская область 11
  • Вологодская область 10
  • Калининградская область 10
  • Краснодарский край 10
  • Республика Башкортостан 10
  • Омская область 10
  • Брянская область 9
  • Ивановская область 9
  • Республика Крым 9
  • Астраханская область 9
  • Саратовская область 9
  • Тамбовская область 8
  • Ярославская область 8
  • Псковская область 8
  • Ханты-Мансийский автономный округ 8
  • Забайкальский край 8
  • Курская область 7
  • Липецкая область 7
  • Орловская область 7
  • Республика Бурятия 7
  • Ленинградская область 6
  • Республика Дагестан 6
  • Республика Татарстан 6
  • Оренбургская область 6
  • Белгородская область 5
  • Смоленская область 5
  • Мурманская область 5
  • Костромская область 4
  • Республика Карелия 4
  • Севастополь 4
  • Кабардино-Балкарская Республика 4
  • Республика Мордовия 4
  • Кемеровская область 4
  • Приморский край 4
  • Хабаровский край 4
  • Сахалинская область 4
  • Владимирская область 3
  • Республика Адыгея 3
  • Калужская область 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Карачаево-Черкесская Республика 2
  • Чеченская Республика 2
  • Кировская область 2
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  • Республика Алтай 2
  • Томская область 2
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Новгородская область 1
  • Республика Ингушетия 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Удмуртская Республика 1
  • Камчатский край 1
  • Магаданская область 1

За весь период по России умерло 315 400 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 449 человек:
  • Москва 2060
  • Воронежская область 1112
  • Самарская область 919
  • Санкт-Петербург 880
  • Московская область 822
  • Пензенская область 692
  • Пермский край 622
  • Ленинградская область 610
  • Ростовская область 608
  • Нижегородская область 552
  • Владимирская область 534
  • Смоленская область 512
  • Саратовская область 489
  • Свердловская область 486
  • Ставропольский край 460
  • Хабаровский край 431
  • Томская область 414
  • Астраханская область 381
  • Красноярский край 374
  • Ярославская область 356
  • Приморский край 343
  • Республика Башкортостан 328
  • Кемеровская область 324
  • Алтайский край 320
  • Новосибирская область 303
  • Челябинская область 297
  • Амурская область 287
  • Кировская область 271
  • Оренбургская область 261
  • Ханты-Мансийский автономный округ 242
  • Иркутская область 209
  • Республика Карелия 193
  • Тульская область 187
  • Волгоградская область 178
  • Удмуртская Республика 173
  • Белгородская область 166
  • Республика Мордовия 155
  • Калининградская область 154
  • Калужская область 143
  • Тверская область 140
  • Брянская область 139
  • Забайкальский край 139
  • Краснодарский край 135
  • Сахалинская область 132
  • Республика Бурятия 120
  • Республика Ингушетия 119
  • Ивановская область 104
  • Кабардино-Балкарская Республика 94
  • Вологодская область 84
  • Республика Дагестан 77
  • Липецкая область 75
  • Севастополь 72
  • Омская область 62
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 61
  • Республика Крым 59
  • Курская область 58
  • Курганская область 58
  • Тюменская область 57
  • Ульяновская область 56
  • Камчатский край 55
  • Архангельская область 54
  • Карачаево-Черкесская Республика 53
  • Республика Саха (Якутия) 53
  • Тамбовская область 52
  • Чеченская Республика 52
  • Мурманская область 51
  • Республика Адыгея 48
  • Республика Северная Осетия - Алания 38
  • Новгородская область 31
  • Республика Чувашия 31
  • Республика Татарстан 29
  • Орловская область 28
  • Псковская область 28
  • Магаданская область 20
  • Республика Калмыкия 19
  • Республика Марий Эл 18
  • Рязанская область 15
  • Республика Алтай 15
  • Республика Тыва 14
  • Костромская область 12
  • Республика Коми 12
  • Республика Хакасия 10
  • Еврейская автономная область 9
  • Ненецкий автономный округ 8
  • Чукотский автономный округ 5

За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 666 161.

В регионах Общество Здоровье ЮФО ЦФО УрФО СФО СКФО Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Казахстане опровергли слухи об отъезде Назарбаева
МВД: С 1 июля срок оформления паспорта составит 5 дней
МВД Казахстана: Задержано более 4,2 тысячи участников беспорядков
Президент Туркменистана распорядился потушить газовый кратер в пустыне Каракумы
В Курганской области местный житель из ружья расстрелял полицейских
Онколог назвал три главных правила профилактики рака для каждого человека
Пять запретов для родителей, которые хотят сохранить хорошие отношения с ребенком