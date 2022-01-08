В большой мозаике происходящих в Казахстане событий есть одна особенно примечательная для меня деталь. Это зашкаливающая степень агрессии со стороны участников уличных беспорядков по отношению к работающим там журналистам и СМИ. Сообщения о нападениях на сотрудников медиа и погромах в редакциях поступают в режиме фронтовых сводок. Показательно, что атаки носят явно целенаправленный характер. Очевидно, чтобы максимально затруднить доступ к объективной картине разгула "сугубо мирного протеста". А также запугать журналистов, а иных и выключить из активной информационной деятельности.

Вот лишь несколько примеров. 5 января в Алма-Ате группа неизвестных лиц совершила нападение на офис казахстанского филиала телерадиокомпании "Мир", которая, напомню, имеет статус межгосударственной и отмечает в этом году тридцатилетие.

Подробности налета по-настоящему шокирующие. Преступников было около 500 человек. Они были вооружены топорами, с собой взяли автоген. Всем известно, что мирные демонстранты всегда берут с собой автогены, коктейли Молотова и топоры. Эти знали, куда шли, и мирными точно не были.

Сначала срезали решетки на окнах. Громили все на своем пути: выворачивали батареи (чтобы в холодных помещениях работать невозможно было), разрушили, буквально разрубили на куски рабочие места, уничтожили спутниковую аппаратную, всё телевизионное оборудование. Любопытная деталь - преступники имели при себе транковые рации, очевидно, понимая, что связь могут отключить. Напрашивается вывод: злоумышленники работали по плану, были хорошо подготовлены и действовали организованно.

Есть и другие подробности. Погромщики повредили систему отопления - водой затопило все помещения, в том числе аппаратные. Пострадала студия, монтажные станции. Позже редакцию подожгли - выгорело всё. От представительства международной телерадиокомпании "Мир" в Алма-Ате не осталось ничего. Попутно были фактически уничтожены офисы телеканалов "Казахстан", "Хабар", "Евразия", КТК, информагентства "Спутник Казахстан". В момент нападения на редакцию в офисе находились сотрудники телеканала "Мир": журналисты, продюсеры, операторы, инженеры. На какое-то время они были заблокированы в здании. С трудом, но их все же удалось эвакуировать. Все живы и здоровы.

Корреспонденту "Спутника" повезло чуть меньше. Протестующие удерживали его в течение часа, пока ему не удалось вырваться и сбежать. От рук погромщиков также пострадал сотрудник телеканала "Казахстан".

И тут самое интересное. Ни ОБСЕ, ни какая-либо международная правозащитная организация - никто даже не поинтересовался судьбой журналистов "Мира" и других СМИ, не говоря уже о какой-то реальной помощи. Никто даже не подумал прокомментировать этот пещерный вандализм. Уже на следующий день, вечером 6 января, в центре Алма-Аты под обстрел попала съемочная группа телеканала "Алматы", которая направлялась в городскую администрацию для съемки видеообращения акима (главы) города Б.Сагинтаева. В результате погиб водитель М.Базарбаев, ранения получил оператор.

Одним словом, налицо вопиющая ситуация с нарушениями прав журналистов, многочисленными посягательствами на их здоровье и жизнь, созданием препятствий для выполнения ими своего профессионального долга по освещению общественно значимых событий в кризисный период.

И где же внятная реакция со стороны международных правозащитных институтов? Где адекватная оценка ОБСЕ, в первую очередь ее представителя по вопросам свободы СМИ? Госпожа Т.Рибейру опубликовала целых 2 твита. В одном осуждается нападение с применением огнестрельного оружия на сына редактора газеты "Сарыагаш инфо" А.Батырбекова. В другом выражаются соболезнования семье упомянутого убитого сотрудника телеканала "Алматы". Об ответственности убийц - ни слова.

Позвольте, это все? Все, что сумели разглядеть из Вены? Все, что показалось там достойным реакции? Так должна выглядеть взвешенная и сообразная масштабам нарушений оценка, как любят говорить западные партнеры, "пропорциональная" реакция со стороны уполномоченного на это международного чиновника?

Вопрос при этом далеко не только в деньгах. Государства вверили таким институтам, как Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, право выносить объективные и беспристрастные оценочные суждения о состоянии дел в курируемой ими сфере, чтобы способствовать стремлению стран к обеспечению высочайшего уровня демократичности. Ключевые слова - объективные и беспристрастные. Здесь ни того, ни другого пока, к глубокому сожалению, не просматривается даже контурно. Какая-нибудь блокировка сайта вызывала истерику у представителей ОБСЕ, ей посвящались параграфы в докладах. А когда редакции громят, поджигают и затапливают одновременно, захватывают и удерживают корреспондентов, применяют к ним силу - реакции нет. Зато к какой-нибудь из многочисленных дат в ознаменование свободы СМИ спецпредставитель ОБСЕ проведет круглый стол, распространит брошюры с картинками и раздаст флешки с символикой организации.

Подобное игнорирование своих прямых обязанностей, дисфункция и непрофессионализм чреваты самыми печальными последствиями. Они не только все больше расшатывают авторитет ОБСЕ и ее исполнительных структур, но и вполне могут восприниматься погромщиками и мародёрами как молчаливое согласие "международного сообщества" с творимыми по отношению к СМИ и журналистам злодеяниями. Раз не критикуют, значит, можно.

И еще. Мы постоянно слышали от ОБСЕ про их новаторскую концепцию "тихой дипломатии", призванной не у микрофона, а в рабочем процессе решать сложные вопросы защиты журналистов и свободы слова. Применяют ее, однако, весьма избирательно. Скажу как есть: ОБСЕ не работает на этом направлении по реальным проблемам ни у микрофона, ни в кулуарах, ни в тиши кабинетов. В принципе ничего не делает, кроме составления пасквильных отчетов на основе данных, подсунутых через НПО "Большим Братом". Стыд и позор.

Источник: официальная страница Марии Захаровой в Facebook.