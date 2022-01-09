Белорусские миротворцы охраняют военный аэродром Казахстана

"Охрана и оборона военного аэродрома Казахстана" поручена белорусскому миротворческому контингенту, уточнил в эфире национального телеканала заместитель командующего силами специальных операций ВС республики Сергей Андреев.

Военачальник сообщил, что "в соответствии с принятым решением миротворческий контингент от Беларуси прибыл на территорию Республики Казахстан транспортом Военно-космических сил Российской Федерации. Передислокация прошла в штатном режиме. По прибытии разместились, военнослужащие обеспечены нормальным проживанием. Взяли под охрану назначенные объекты и выполняют задачи по предназначению".

Местные новостные каналы сообщают, что в Казахстан от Республики Беларусь направлена подготовленная рота из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций.

Комментируя в минувшую пятницу события в Казахстане, Александр Лукашенко, в частности, напомнил, что обе страны связывает Договор о коллективной безопасности. "У нас есть соответствующие военизированные подразделения, которые в резерве находились несколько лет, обучались. Это миротворческие силы, которые вместе с нашей братской Россией переброшены в Алма-Ату", - заявил белорусский лидер.

Давая оценку текущим событиям, белорусский руководитель сослался на личный опыт, пояснив, что как "только мы допустим какую-то трещину, туда хлынет вода. Свято место пусто не бывает. Так и произошло в Казахстане. Этим воспользовались иностранные бандюги и ринулись, прежде всего, в процветающий юг". Это, убежден он, "была попытка иностранного вмешательства".

Кстати, пояснил президент, ставилась цель отрезать юг Казахстана - родину нынешнего главы государства. Ведь "Токаев родился в Алма-Аты", - уточнил он, добавив, что в настоящее время там все уже идет на спад. "Потому что направление туда нашего контингента вместе с Россией, подключатся и другие государства ОДКБ, отрезвляюще действует на тех, кто решил там погреть руки".