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Рубрика: Общество

Биолог Анча Баранова спрогнозировала ситуацию с "омикроном" в России

Текст: Ирина Невинная
В ближайшее время в России можно ждать нового всплеска коронавирусной инфекции в связи с распространением штамма "омикрон", считает Анча Баранова, известный биолог, главный научный сотрудник Медико‑Генетического Научного Центра РАМН (Москва), научный директор биомедицинского холдинга "Атлас", профессор Университета Джорджа Мейсона (США).
Фото: AP Photo/Eraldo Peres Фото: AP Photo/Eraldo Peres
Фото: AP Photo/Eraldo Peres

"Нет никаких сомнений, что "омикрон" распространится по России, - заявила Баранова в своем YouTube-канале. - Мы имеем по крайней мере две подтвержденных вспышки, связанных с внутренней передачей этого штамма - в Нижнем Новгороде и Петербурге. Люди, у которых обнаружен "омикрон", никуда не ездили. Это означает, что "омикрон" распространяется в стране, и его будет больше".

Фото: EPA-EFE/NARONG SANGNAK ↑ collapse
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Этот прогноз совпадает со сценариями, по которым развиваются события в других странах. Она напомнила, что после рождественских праздников в США был зафиксирован рекордный уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией - более 1 миллиона случаев в день. Правда, это была "накопленная" статистика, так как в праздничные дни данные о новых случаях инфицирования поступали с запозданием.

Тем не менее, говорит Баранова, нынешний уровень ежедневного прироста заболеваемости в 600-700 тысяч случаев занижен. Во-первых, из-за наплыва заболевших запаздывает диагностика. Во-вторых, в США широко используют домашние тесты - и эти данные не всегда попадают в общую базу данных государственной системы учета. "Третья причина - большинство американцев уже поняли, что бессмысленно стоять в очереди за тестированием. Все, что получает человек - это диагноз. На ранней стадии лечения люди не получают. Поскольку у многих заболевание, вызванное "омикроном", протекает не тяжело, люди предпочитают просто отлежаться дома и не обращаются за врачебной помощью", - рассказала Баранова.

При этом высокая заразность "омикрона" все равно несет серьезную угрозу, подчеркивает специалист, ведь среди миллионов заболевших всегда будут люди, требующие стационарного лечения, и чем шире распространится вирус, тем выше будет нагрузка на лечебную сеть.

Кроме того, "смазанная" статистика не позволит точно оценить последствия заболевания "омикроном".

Фото: EPA-EFE/Kai Foersterling
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"У этой стратегии (когда инфицированные не обращаются в медучреждения) много минусов. Люди не получат подтвержденный диагноз COVID, и, если в дальнейшем у них появятся признаки постковидного синдрома, у них возникнут сложности с диагностикой и лечением", - предупреждает Баранова. - Ученым и медикам тоже будет сложнее прогнозировать дальнейшее течение пандемии. Например, оценить, будет ли постковидный хвост при "омикроне" менее выражен, чем при "дельте" и предшествующих штаммах, или же картина будет сопоставимой, или, наоборот, произойдет смещение симптомов. Это удручает".

При этом, отмечает эксперт, есть основания надеяться, что пик заболеваемости в связи с "омикроном" будет сильным, но продлится недолго. "Так произошло в Южной Африке, - пояснила эксперт. - Там был быстрый всплеск, а потом быстрый спад".

В связи с этим Анча Баранова рекомендует россиянам по возможности ограничить на ближайшее время социальную активность: свести к минимуму контакты с чужими людьми. "Лучшая стратегия сейчас - постараться изолироваться. Понятно, что это не всегда возможно - люди выходят на работу и учебу после праздников, они вынуждены ездить общественным транспортом. Но там, где возможно, нужно избегать контактов", - отметила ученый.

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