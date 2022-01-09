Биолог Анча Баранова спрогнозировала ситуацию с "омикроном" в России

В ближайшее время в России можно ждать нового всплеска коронавирусной инфекции в связи с распространением штамма "омикрон", считает Анча Баранова, известный биолог, главный научный сотрудник Медико‑Генетического Научного Центра РАМН (Москва), научный директор биомедицинского холдинга "Атлас", профессор Университета Джорджа Мейсона (США).

"Нет никаких сомнений, что "омикрон" распространится по России, - заявила Баранова в своем YouTube-канале. - Мы имеем по крайней мере две подтвержденных вспышки, связанных с внутренней передачей этого штамма - в Нижнем Новгороде и Петербурге. Люди, у которых обнаружен "омикрон", никуда не ездили. Это означает, что "омикрон" распространяется в стране, и его будет больше".

Этот прогноз совпадает со сценариями, по которым развиваются события в других странах. Она напомнила, что после рождественских праздников в США был зафиксирован рекордный уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией - более 1 миллиона случаев в день. Правда, это была "накопленная" статистика, так как в праздничные дни данные о новых случаях инфицирования поступали с запозданием.

Тем не менее, говорит Баранова, нынешний уровень ежедневного прироста заболеваемости в 600-700 тысяч случаев занижен. Во-первых, из-за наплыва заболевших запаздывает диагностика. Во-вторых, в США широко используют домашние тесты - и эти данные не всегда попадают в общую базу данных государственной системы учета. "Третья причина - большинство американцев уже поняли, что бессмысленно стоять в очереди за тестированием. Все, что получает человек - это диагноз. На ранней стадии лечения люди не получают. Поскольку у многих заболевание, вызванное "омикроном", протекает не тяжело, люди предпочитают просто отлежаться дома и не обращаются за врачебной помощью", - рассказала Баранова.

При этом высокая заразность "омикрона" все равно несет серьезную угрозу, подчеркивает специалист, ведь среди миллионов заболевших всегда будут люди, требующие стационарного лечения, и чем шире распространится вирус, тем выше будет нагрузка на лечебную сеть.

Кроме того, "смазанная" статистика не позволит точно оценить последствия заболевания "омикроном".

"У этой стратегии (когда инфицированные не обращаются в медучреждения) много минусов. Люди не получат подтвержденный диагноз COVID, и, если в дальнейшем у них появятся признаки постковидного синдрома, у них возникнут сложности с диагностикой и лечением", - предупреждает Баранова. - Ученым и медикам тоже будет сложнее прогнозировать дальнейшее течение пандемии. Например, оценить, будет ли постковидный хвост при "омикроне" менее выражен, чем при "дельте" и предшествующих штаммах, или же картина будет сопоставимой, или, наоборот, произойдет смещение симптомов. Это удручает".

При этом, отмечает эксперт, есть основания надеяться, что пик заболеваемости в связи с "омикроном" будет сильным, но продлится недолго. "Так произошло в Южной Африке, - пояснила эксперт. - Там был быстрый всплеск, а потом быстрый спад".

В связи с этим Анча Баранова рекомендует россиянам по возможности ограничить на ближайшее время социальную активность: свести к минимуму контакты с чужими людьми. "Лучшая стратегия сейчас - постараться изолироваться. Понятно, что это не всегда возможно - люди выходят на работу и учебу после праздников, они вынуждены ездить общественным транспортом. Но там, где возможно, нужно избегать контактов", - отметила ученый.