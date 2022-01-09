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09.01.2022 17:52
Рубрика: В мире

Блинкен: Прогресс на переговорах с РФ по безопасности возможен "на обоюдной основе"

Текст: Александр Гусаров

Вашингтон считает, что в ходе российско-американских переговоров по гарантиям безопасности стороны могут найти общий язык по вопросам, которые волнуют как Россию, так и США. Такое заявление в интервью телеканалу CNN в воскресенье сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы считаем, что мы можем достичь прогресса в разрешении предметов озабоченности с обеих сторон, что снизит напряженность и будет способствовать улучшению безопасности, - сказал глава госдепа. - Любой прогресс, которого мы собираемся достичь, возможен на обоюдной основе. Если США и Европа сделают шаги навстречу некоторым озабоченностям России, то России придется сделать то же самое".

Вместе с тем, Белый дом, по словам Блинкена, не ожидает прорывов в течение ближайшей недели на предстоящих российско-американских переговорах по безопасности. Чиновник добавил, что предстоящие переговоры будут вестись "в тесной координации с европейскими союзниками и партнерами".

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