Число задержанных участников беспорядков в Казахстане превысило 5 тысяч

В Казахстане задержали более пяти тысяч человек, принимавших участие в беспорядках. Об этом сообщили в МВД республики. Начаты досудебные расследования по фактам убийств, насилия в отношении представителей власти, разбойных нападений, хулиганства и краж.

Вооруженные лица открывали беспорядочный огонь на улицах, убивая сотрудников полиции, военнослужащих и обычных граждан.

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев рассказал, что в ходе беспорядков повреждено и уничтожено более 400 единиц автотранспорта, из них 346 - полицейских. Мародерами разграблено более 100 крупных объектов торговли и банков.

"Преступники переодевались в форму сотрудников полиции и военнослужащих и совершали противоправные действия", - добавил глава МВД (цитата по ТАСС).