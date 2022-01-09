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09.01.2022 06:26
Рубрика: В мире

Число задержанных участников беспорядков в Казахстане превысило 5 тысяч

В Казахстане задержали более пяти тысяч человек, принимавших участие в беспорядках. Об этом сообщили в МВД республики. Начаты досудебные расследования по фактам убийств, насилия в отношении представителей власти, разбойных нападений, хулиганства и краж.

Фото: Vladimir Tretyakov/AP
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Вооруженные лица открывали беспорядочный огонь на улицах, убивая сотрудников полиции, военнослужащих и обычных граждан.

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев рассказал, что в ходе беспорядков повреждено и уничтожено более 400 единиц автотранспорта, из них 346 - полицейских. Мародерами разграблено более 100 крупных объектов торговли и банков.

"Преступники переодевались в форму сотрудников полиции и военнослужащих и совершали противоправные действия", - добавил глава МВД (цитата по ТАСС).

В мире экс-СССР Казахстан Массовые беспорядки в Казахстане

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