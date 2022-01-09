Депутат Госдумы Щапов предложил увеличить налог на сверхдоходы до 50%

Тех, кто получает в год более 10 миллионов рублей, надо облагать более высоким налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), считает депутат Госдумы от КПРФ, первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов.

"Мы предлагаем установить 25% ставки НДФЛ для доходов свыше 10 миллионов рублей в год и до 40-50% для сверхдоходов", - заявил он агентству URA.RU. Парламентарий добавил, что для небогатых россиян - кто получает МРОТ и меньше - "ставка НДФЛ должна быть снижена до 5%, или до нуля".

По мнению Щапова, это будет более справедливая система налогообложения, которая снизит социальную напряженность в стране. Он подчеркнул, что "в Западной Европе, где так любят жить наши олигархи, ставки доходят и до 60%".

Напомним, с прошлого года в России действует повышенная ставка НДФЛ в 15% на доходы свыше 5 миллионов рублей. Полученные таким образом средства идут на лечение детей с редкими заболеваниями.