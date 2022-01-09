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09.01.2022 15:58
Рубрика: Общество

Диетолог рассказал, без каких продуктов не обойтись зимой

Текст: Матвей Линник
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Фрукты содержат множество веществ, необходимых для организма зимой. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-диетолог Андрей Бобровский.

Фото: iStock
Назван необходимый продукт для легких и нормального холестерина

Одним из самых полезных фруктов в этот период является мандарин, однако зацикливаться лишь на нем неправильно, считает специалист.

"Человек, который сконцентрирован на одном фрукте, получает неполный состав микроэлементов, витаминов и клетчатки", - пояснил Бобровский.

Дефицит фруктов зимой может привести к снижению иммунитета, обострению хронических заболеваний, гормональным нарушениям и проблемам с пищеварением, предупредил диетолог.

"Та самая зимняя хандра во многом объясняется нехваткой полезных веществ, содержащихся во фруктах", - подытожил он.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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