Эксперты предупреждают о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады

Штамм "омикрон" шагает по России. 30 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о 103 случаях заражения этим вариантом коронавируса, подчеркнув, что заболели вернувшиеся из-за рубежа и те, кто был с ними в контакте. Но уже неделю спустя министр здравоохранения Михаил Мурашко признал: зафиксированы и незавозные случаи заражения людей. Это означает, что нас - с очень большой вероятностью - ждет то же, что происходит сейчас в Европе, США и других регионах мира, а именно очередной всплеск заболеваемости. И к этому надо быть готовыми.

"Сегодня мы видим в нашей стране не только завозные случаи заражения новым штаммом. В регионах уже есть случаи выявления "омикрона" у людей, не покидавших пределы России", - заявил Мурашко на заседании штаба минздрава, где обсуждалась ситуация с оказанием медицинской помощи, в том числе в связи с угрозой новой волны COVID-19. Показательно, что в минздраве не стали ждать окончания праздников - онлайн-заседание с представителями регионов прошло 6 января, и на то были веские причины.

"Во многих странах мы сегодня видим взрывной рост заболеваемости новым штаммом - счет идет на сотни тысяч и даже миллионы новых случаев. В этих условиях крайне необходимо активизировать вакцинацию и своевременную ревакцинацию", - заявил Михаил Мурашко.

По его словам, российские специалисты, изучавшие ситуацию в ЮАР, подтвердили, что у привитых людей в случае заражения "омикроном" инфекция протекает в бессимптомной или легкой форме. "Мы призываем граждан проявить благоразумие и своевременно пройти ревакцинацию, тем самым защитив себя и своих близких и сделав вклад в снижение нагрузки на врачей", - отметил министр.

Всплеск заболеваемости прогнозируют и авторитетные специалисты - эпидемиологи, биологи. После праздников люди выйдут на работу, дети отправятся на учебу - и количество контактов неизбежно возрастет. С учетом высокой контагиозности "омикрона" рост числа заражений неизбежен, считает вирусолог Анатолий Альтштейн. Аналогичной точки зрения придерживается известный биолог Анча Баранова, главный научный сотрудник Медико-генетического научного центра РАМН (Москва), профессор Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США).

"Нет никаких сомнений, что "омикрон" распространится по России, - сказала она в своем YouTube-канале. - Мы имеем по крайней мере две подтвержденные вспышки, связанные с внутренней передачей этого штамма, - в Нижнем Новгороде и Петербурге. Люди, у которых обнаружен "омикрон", никуда не ездили. Это означает, что "омикрон" уже распространяется в стране, и его будет больше".

Серьезную угрозу несет высокая заразность "омикрона" - чем шире распространится вирус, тем выше будет нагрузка на лечебную сеть

Этот прогноз полностью совпадает со сценариями, по которым развиваются события в других странах. Так, в США после рождественских праздников был зафиксирован рекордный уровень заболеваемости - более 1 миллиона случаев в день. Правда, отметила Баранова, это была "накопленная" статистика, так как в праздничные дни данные о новых случаях инфицирования поступали с запозданием. Но и нынешние 600-700 тысяч заболевших в США - очень много.

Взрывной рост заболеваемости фиксируют и в Европе - в Италии, например, сообщили о 200 тысячах заражений в день.

Обнадеживающая информация - относительно легкое течение COVID-19, вызванного "омикроном". Хотя в последние дни стали поступать сведения о единичных (пока) летальных исходах таких пациентов. При этом высокая заразность "омикрона" все равно несет серьезную угрозу: ведь среди миллионов заболевших всегда будут ослабленные люди, требующие стационарного лечения, и чем шире распространится вирус, тем выше будет нагрузка на лечебную сеть.

При этом, по мнению Анчи Барановой, есть основания надеяться, что волна, вызванная "омикроном", будет сильной, выход на пик произойдет очень быстро, но продлится все это недолго. "Так произошло в Южной Африке, - пояснила эксперт. - Там был быстрый всплеск, а потом быстрый спад". Впрочем, для необъятных российских просторов этот прогноз может и не оправдаться: у нас в силу географии инфекция распространяется медленнее, чем, например, в густонаселенной Европе. Но и нормализуется ситуация дольше.

Баранова рекомендовала россиянам по возможности ограничить на ближайшее время социальную активность. "Лучшая стратегия сейчас - постараться изолироваться. Понятно, что это не всегда возможно - люди выходят на работу и учебу после праздников, они вынуждены ездить общественным транспортом. Но там, где возможно, нужно избегать контактирования", - отметила эксперт.