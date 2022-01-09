Еще два самолета Минобороны доставили в Москву по сто человек из Алма-Аты

Еще два самолета Минобороны России доставили в Москву по 100 россиян из Алма-Аты, сообщает ТАСС со ссылкой на военное ведомство. Таким образом общее число доставленных россиян, пожелавших покинуть Казахстан, составило 500 человек.

"Пятый самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алма-Аты (Республика Казахстан) в Москву 100 российских граждан, находившихся в республике у родственников и в туристической поездке, которые изъявили желание вернуться в Россию", - сказали в министерстве.

Ранее сообщалось о четвертом самолете, на борту которого также прилетели 100 человек.