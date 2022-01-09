Еще два самолета Минобороны привезли в Москву россиян из Казахстана

Два самолета Минобороны доставили в Москву еще 200 россиян из Казахстана, сообщает пресс-служба ведомства.

"Шестой и седьмой самолеты военно-транспортной авиации ВКС России с российскими гражданами на борту совершили посадку на подмосковный аэродром Чкаловский​​​. Самолеты доставили с аэродрома Алма-Аты (Республика Казахстан) в Москву по 100 российских граждан каждый", - цитирует ТАСС сообщение Минобороны.

Граждане России, доставленные в Москву, прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники в туристические поездки и на отдых к родственникам. После обострения ситуации они, находясь в отелях, обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке их на территорию России, говорится в сообщении.