Европейской атомной энергетике потребуется 500 миллиардов евро

Европейскому Союзу необходимо инвестировать до 500 миллиардов евро в создание атомных станций нового поколения. Об этом заявил Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

По словам еврочиновника, на поддержание работоспособности уже существующих атомных станций требуется 50 миллиардов евро, а на строительство электростанций нового поколения необходимо найти еще 500 миллиардов. При этом Бертон уверен, что цель достижима, поскольку инвестициям будет способствовать обсуждаемый сейчас европейский план, признающий атомную энергетику "зеленой".

Локомотивом в продвижении европейского плана выступает Франция. Париж уверен, что использование атомной энергетики должно облегчить окончательный переход на возобновляемые источники. Оппонентами французов выступают австрийцы и немцы, которые проводят политику закрытия атомных электростанций