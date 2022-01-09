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09.01.2022 20:43
Рубрика: Экономика

Фермеры смогут построить личное жилье на сельскохозяйственных землях

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8650)
Фермерам разрешат строить дома для своей семьи на сельскохозяйственных землях. Закон, разрешающий фермерам жить на своих наделах, вступает в силу с начала весны.

Такое право и ранее было закреплено в законе о крестьянском (фермерском) хозяйстве. Но по факту оно не действовало - не хватало изменений в земельное законодательство. В итоге фермер работал в одном месте, а жил с семьей далеко от собственного хозяйства. Вопрос пытались решить с 2011 года, когда на своем съезде фермеры обратились к президенту Владимиру Путину.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Что будут выращивать российские фермеры в ближайшие двадцать лет

Теперь на земле сельхозназначения разрешается размещать жилой дом, входящий в состав имущества крестьянского или фермерского хозяйства.

В то же время для защиты сельских земель от массовой застройки жильем вводится ряд ограничений. Так, дом может быть только один, не выше трех этажей и площадью не более 500 кв. м. Кроме того, площадь застройки под домом должна составлять не более 0,25 процента от площади земельного участка. То есть речь идет об участках примерно от 8 до 20 гектаров.

Дополнительные полномочия получат и региональные власти - они смогут определять муниципалитеты, на территории которых строительство фермерских домов запрещено.

Дом должен занимать не более 0,25 процента от площади земельного участка. То есть речь идет об участках примерно от 8 до 20 гектаров

Возможность строить жилые дома рядом с бизнесом будет развивать сельские территории: к домам станут тянуть дороги, газ и создавать необходимую инфраструктуру. Это, в свою очередь, позволит остановить миграцию сельских жителей в города, считает президент Ассоциации крестьянских (фермерских) и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Владимир Плотников.

Тем временем

Вскоре в выписках из Единого госреестра недвижимости должна появиться информация о том, что квартира расположена в аварийном доме.

Закон об этом вступает в силу с 1 февраля.

ЕГРН будет пополняться этими сведениями постепенно. С 1 февраля региональные и муниципальные органы власти должны будут при признании многоквартирного дома, жилого помещения аварийным и непригодным для проживания направлять в Росреестр сведения о таких решениях. Информацию же о домах и помещениях, признанных аварийными ранее, необходимо направить в Росреестр до 1 июля.

Нововведения позволят защитить интересы граждан, обезопасить их от покупки непригодного жилья, обеспечат актуальность данных реестра недвижимости, подчеркивает замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

Сейчас покупателю очень сложно самостоятельно отыскать информацию о том, что дом аварийный. У властей нет обязанности обнародовать реестр аварийного жилья. Кроме того, будет исключен риск того, что житель аварийного дома, получивший при его расселении компенсацию за жилье, вновь купит квартиру в аварийном доме. В этом случае государству вскоре придется вновь платить за его переселение.

По действующей сейчас программе предполагается расселить 10 млн кв. м аварийных домов, в новые квартиры переедут около 600 тысяч человек. Это дома, признанные аварийными до 2017 года. В 2019-2021 годах уже отметили новоселье более 260 тысяч человек.

В целом за время действия программ расселения аварийного жилья с 2008 года в новые дома переехали 1,3 млн человек. Сейчас формируется новая программа расселения, куда войдут дома, признанные аварийными до начала 2021 года.

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