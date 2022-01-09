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09.01.2022 12:18
Рубрика: В мире

Французы недовольны английским языком в новых паспортах

Текст: Иван Сысоев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Поборники за чистоту французского языка протестуют против перевода на английский язык записей на новом удостоверении личности. На пластиковой карточке, которая должна заменить французам паспорта, поля "фамилия", "дата рождения" и "дата истечения срока действия" продублированы по-английски, что должно облегчить пересечение международных границ для французских граждан.

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На защиту языковой идентичности встала Французская академия, основанная еще в 1635 году для защиты французского языка. Как передает Euronews, академики негодуют, "кто же додумался уравнять французский и английский языки в этом документе" и готовы подать в суд на правительство. При этом они ссылаются на Конституцию, где прописано, что "языком Республики является французский".

Поддержать научное сообщество готовы и политики. Например, кандидат в президенты Марин Ле Пен поблагодарила Академию за защиту французского языка "перед лицом продолжающегося вторжения английского, в то время как Макрон считает, что французской культуры не существует".

Удастся ли недовольным повторить свой успех как в случае с флагом ЕС под Триумфальной аркой и убрать английский с новых удостоверений личности - большой вопрос. Дело в том, что карточки сделаны в соответствии с европейским регламентом, который требует перевода надписей по крайней мере еще на один язык стран ЕС. Например, в Германии удостоверения личности переведены на английский и французский, а британские документы, даже несмотря на Brexit, содержат надписи на французском.

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