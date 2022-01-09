Генсек ОДКБ обсудил с командующим миротворцами ситуацию в Казахстане

В воскресенье генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась поговорил по телефону с командующим Коллективными миротворческими силами ОДКБ в Республике Казахстан генерал-полковником Андреем Сердюковым. Об этом сообщили в пресс-службе Организации.

"Обсуждался ход развертывания Коллективных миротворческих сил ОДКБ на территории Казахстана, которые были туда направлены в соответствии с решением Совета коллективной безопасности, принятого 6 января 2022 года в целях нормализации обстановки в Республике Казахстан", - проинформировали в пресс-службе. Отмечалось, что подразделения миротворцев уже выполняют поставленные задачи. Военные ОДКБ взяли под охрану важные государственные, военные и стратегические объекты.

Ранее на совместном брифинге в Алма-Ате Сердюков заявил, что миротворцы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане и останутся там до полной стабилизации обстановки в стране. Командующий также сказал, что организована отправка самолетами нашей военно-транспортной авиации российских граждан, находящихся в Алма-Ате в отпуске или у родственников, и изъявивших желание вернуться домой в Россию.