Глава Россельхознадзора рассказал, как отслеживается качество продуктов в школах

С 2017 года по сегодняшний день наблюдается кратное снижение доли небезопасной продукции по молоку, меду, кормам, рыбе. Такую точку зрения в интервью "РГ" высказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

По его словам, совместно с Минпросвещения и общественными организациями удалось создать механизмы, которые могут отследить любые закупки продуктов - в школы, детсады, больницы. Сколько сырья используется и сколько из него производится молока, масла и других готовых продуктов, можно понять с помощью информационной системы "Меркурий", а все результаты лабораторных исследований видны в информационной системе "Веста", в которой работают все ветеринарные лаборатории. Сейчас около 70 млн лабораторных исследований можно посмотреть в электронном виде.

"Это способствует очищению рынка от недобросовестных игроков, но остаются вопросы к самой системе бюджетных закупок, главным ориентиром которой является низкая цена, без учета четких критериев к качеству и безопасности продуктов", - сказал глава Россельхознадзора.

Полную версию интервью с Сергеем Данквертом читайте в ближайших номерах "РГ".