Граждане РФ смогут создавать личные фонды с марта 2022 года

Владельцы крупных компаний и капиталов смогут создавать при жизни личные фонды для управления своими богатствами. Таким образом большие частные деньги смогут работать на благо общества. Соответствующий закон вступает в силу в марте этого года.

Минимальный размер такого фонда - не менее 100 миллионов рублей. Принимаются деньги, акции, любое имущество.

"Преимущество таких фондов в том, что учредитель может сам проконтролировать процесс создания фонда, отрегулировать его деятельность и минимизировать возможные риски", - отметил один из инициаторов принятого закона, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он напомнил, что летом 2019 года в России были введены такие формы распоряжения на случай смерти, как совместные завещания супругов и наследственные договоры. Они позволяют уменьшить вероятность конфликтов с участием наследников. Но теперь у капитанов бизнеса появится механизм, позволяющий еще при жизни наладить дело так, чтобы их личная смерть не стала трагедией для фирмы.

Зачем личные фонды нужны богатым людям, понятно. Это их право и даже обязанность - распорядиться своими капиталами наилучшим образом. Но во многом такие фонды будут работать и на благо всего общества. Рядовые сотрудники компаний, рабочие заводов, шахтеры и их жены смогут уверенно смотреть в будущее, ведь наследники не начнут драться за наследство и убивать бизнес.

Дети влиятельных родителей, как правило, проявляют невероятные бизнес-таланты при жизни родителей. Но как только отцы уходят, куда-то испаряются и деловые гении сыновей. В мировой истории немало примеров, когда огромные состояния исчезали стараниями одного-двух поколений после смерти человека, их создавшего. Транжир-наследников не жалко, разорение - это их личная проблема. Однако сотрудники компаний, простые люди и честные профессионалы не должны становиться заложниками алчности и глупости наследников миллиардера.

Более того, кроме личных фондов богатые люди смогут создавать общественно-полезные фонды. Например, чтобы учредить какую-то премию в науке, спорте или культуре. Поддерживать благотворительные проекты или молодые таланты. И так далее.

Как подчеркивает Павел Крашенинников, предусматривается абсолютная прозрачность гражданско-правовых и налогово-правовых отношений с участием личных фондов. При создании такого фонда имущество гражданина будет официально переходить в собственность организации. Она же будет платить налоги. После смерти учредителя утвержденные им при жизни уставные документы по общему правилу не могут быть изменены.