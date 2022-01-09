Иран расширил санкционный список по делу об убийстве генерала Сулеймани

Тегеран расширил санкционный список по делу об убийстве генерала Касема Сулеймани. Как отмечается на сайте МИД Ирана, "Соединенные Штаты, осуществив бездушный террористический акт, грубо нарушили свои международно-правовые обязательства в области противодействия терроризму и финансированию терроризма, в частности, обязательство воздерживаться от организации и участия в террористических актах и ​​обязательство уважать, защищать и осуществлять права человека".

Иран вводит свои санкции в соответствии со своими обязательствами в области прав человека, обязанностями по борьбе с терроризмом, а также для обеспечения международного мира и безопасности, отмечается в сообщении.

В санкционный список добавлено 51 новое имя. Среди них - начальник Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли, советник по национальной безопасности США Роберт Чарльз О'Брайен-младший, глава Центрального командования США (ЦЕНТКОМ) генерал Кеннет Маккензи, а также основатель частной военной фирмы Blackwater Эрик Дин Принс и бывший представитель США в ООН Никки Хейли.

Как сообщается, указанные лица участвовали в принятии решений, планировании, организации, финансировании, поддержке, руководстве или осуществлении террористического акта против Сулеймани, или, "поддерживая это чудовищное преступление", они способствовали терроризму, который представляет угрозу международной безопасности.

Ранее Иран уже ввел санкции в отношении экс-президента США Дональда Трампа и его советников и министров: бывшего госсекретаря Майкла Помпео, экс-министра обороны Марка Эспера, бывшего министра финансов Стивена Мнучина, экс-главы ЦРУ Джины Хаспел, бывшего советника президента по национальной безопасности Джона Болтона и ряда других.

Напомним, в начале января 2020 года в результате операции Пентагона в Багдаде был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. В ответ Иран атаковал в Ираке базы, которые использовали американские военные, что привело к обострению обстановки на Ближнем Востоке.

Впоследствии в Конгрессе США раскритиковали решение президента Дональда Трампа провести такую операцию. "В объяснении администрации не упоминается никакой неминуемой угрозы, и это показывает, что обоснование, которое президент представил американскому народу, было просто-напросто ложным", - заявил тогда глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Элиотт Энгел.

Убийство Сулеймани подвергли критике и в ООН. Спецпредставитель организации по вопросам внесудебных и произвольных расправ Агнес Калламар призвала привлечь к ответственности лиц, принявших такое решение, поскольку США так и не обосновали свои действия путем предоставления международной общественности убедительной информации об исходящей от Сулеймани "непосредственной угрозы" для жизни людей.