Как и откуда в Казахстан пришел террор

В Казахстане 10 января объявлен день общенационального траура по мирным гражданам, детям, правоохранителям, погибшим в результате террористической атаки на страну. Вряд ли кто-то из граждан Казахстана в канун Нового года предполагал, какой кошмар им придется пережить в его первую неделю, насколько быстро их жизни, благополучие, да и сама государственность окажутся на волоске.

Время генеральных выводов и судебных приговоров пока не пришло - ситуация на этапе стабилизации, и информация по-прежнему фрагментарна. Зато хватает трактовок и версий, кто виноват и кому был выгоден хаос на территории площадью в две трети Евросоюза. Со своей стороны обратим внимание только на бесспорные факты, связи и параллели. Террор дословно переводится как "ужас". Именно наведение страха, подавление воли к сопротивлению, уничтожение институтов государства и гарантий сохранения жизни населения он имеет единственной целью. Террор редко бывает стихийным или самодеятельным. За организованным террором стоят люди и структуры влиятельные настолько, чтобы внушать страх самим террористам. Поэтому главный на сегодня вопрос: кто и зачем запустил кровавую вакханалию в праздничной Алма-Ате и нарушил знакомый со времен украинского "майдана" размеренный ход "мирных протестов", резко сократив сценарий.

Специфика информационного века такова, что многие новости живут менее суток, и на фоне случившегося потом - а сознанию свойственно вытеснять неприятные воспоминания - забываются события, приведшие к семейным ссорам, бытовым поножовщинам и даже гражданским войнам, хотя в том самом прежнем моменте это было главным и принципиальным. Ведь наверняка сегодня не всякий житель Туниса вспомнит, с чего именно у них в 2011 году началась "арабская весна", обернувшаяся потом сотнями тысяч жертв во всем арабском мире. Поэтому хронология и динамика первых дней 2022 года для понимания всего случившегося в Казахстане особенно важна. Жители города Жанаозен, а потом и Актау вышли на центральные площади протестовать против двукратного повышения цен на автомобильный газ 2 января, поскольку новые законы и правила в постсоветских странах традиционно вступают в действие в начале квартала. Но предпосылки для массового возмущения были заметны за полгода, ведь последняя волна забастовок на предприятиях нефтегазовой отрасли прокатилась в июле - августе. Тогда рабочие, получавшие не больше 320 долларов в среднем и переплачивавшие за привозимые в их далекую местность продукты, были возмущены политикой "оптимизации" производства со стороны хозяев бизнеса, приведшей к массовым сокращениям и снижению зарплат.

К этим забастовкам примкнули почти все занятые - от транспортников и геологов, до охранников месторождений, дворников и работников соцкультбыта. Здесь нельзя не заметить, что хотя контрольным пакетом казахстанских недр владеют иностранцы - в первую очередь США и Великобритания на основании концессионных договоров, оперативное управление осуществляют местные менеджеры, то есть хозяева и бастующие говорили на одном языке.

Летние забастовки, охватившие запад страны, на какой-то момент приобрели почти общенациональный характер: в июле отказались спускаться под землю метростроители Алма-Аты, там же бастовали медики "скорой помощи", а на востоке, в Семипалатинске, водители коммунального транспорта - все требовали повышения зарплат. Иными словами, почва для недовольства у населения была, и сегодня остается лишь ждать официальной оценки, чем было продиктовано решение уже отставленного правительства о повышении стоимости топлива - глупостью или намеренной провокацией. Но эффект получился кумулятивный: из-за праздничного стола на митинги поднялись десятки тысяч человек.

Власть отреагировала: уже 3 января президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству рассмотреть вопрос возвращения цен на прежний уровень, а в западные регионы выехала специальная комиссия, принявшая соответствующее решение. Вот только на этом моменте - 4 и 5 января - изначальный состав митингующих, а вместе с ним и характер протестов сильно поменялся.

Главный на сегодня вопрос: кто и зачем запустил кровавую вакханалию в праздничной Алма-Ате

К недовольным условиями работы и уровнем жизни в крупных городах присоединились молодые мужчины в дешевой одежде, мало и скудно говорившие, но слаженно и агрессивно действующие. Именно они сначала провоцировали столкновения с невооруженными правоохранителями, потом штурмовали административные здания, и, наконец, уже разбившись на тактические группы по 5-6 человек и координируя свои действия со старшими в красных куртках, начали погромы и войну в городских условиях. Где-то, как в Павлодаре, эти явно привезенные за сотни километров "активисты" просто провоцировали местных жителей на радикализацию протеста, и даже получали от них организованный отпор. Но вот Алма-Ату - финансовый, научный и культурный центр страны - им хоть и на время, но удивительно легко удалось захватить, устроив настоящий, безо всяких оговорок, террор, напомнивший о худших днях войны в Сирии, Ираке и Ливии.

К недовольным условиями работы и уровнем жизни в крупных городах присоединились молодые мужчины в дешевой одежде, мало и скудно говорившие, но слаженно и агрессивно действующие. Именно они сначала провоцировали столкновения с невооруженными правоохранителями, потом штурмовали административные здания и начали погромы и войну в городских условиях. Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Скучающую богему на площади звали "лидеры общественного мнения" из социальных сетей и беглые проворовавшиеся чиновники вроде Мухтара Аблязова - то есть люди публичные, нарциссические, ловящие свои просмотры и лайки в мутной воде, но никак не страшные. И арестованный криминальный авторитет Арман "Дикий" - в своем роде тоже "инфлюэнсер" и звезда Instagram - выглядит пока как подрядчик, вербовщик, распорядитель среднего звена, поставщик оружия, вероятно использованный втемную. Головорезы и мародеры в принципе не нуждались в публичных лидерах, не выдвигали политических требований, не искали общественной поддержки и вообще не боролись за власть в классическом понимании. Атакуя административные здания и телеканалы, они не требовали выхода в эфир или встречи с переговорщиками из президентского дворца: просто убивали, поджигали и уходили на новые "локации", список и планы которых кем-то были заранее составлены. У них даже не было с собою флагов и какой-либо атрибутики, это был террор нового типа, дистиллированный и очищенный от всего лишнего, обычно террору присущего.

Кажется, что на минувшей неделе в Казахстане случилось то, что в метеорологии называется идеальным штормом. Когда на клановую структуру власти и общества, его резкое имущественное расслоение и недовольство во всех слоях, наложилось тщательно скрываемое напряжение в элите, и возникли условия для перехвата повестки и создания хаоса, достаточно было чуть подтолкнуть ситуацию. Так и украинский "майдан" - тем более что корень слова тюркский, начинался с борьбы за кресло главы администрации Януковича, а закончился гражданской войной. Тогда у считавших себя слишком хитрыми киевских придворных перехватили инициативу внешние игроки, годами готовившие для этого инструменты - одновременно и неонацистов, и новых "европейцев". И там и здесь пушечным мясом стали деклассированные элементы и малообразованная молодежь из дальних сел и городских окраин. Всех поили энергетическими напитками и, похоже, "боевыми медикаментами", позволяющими сохранять активность несколько суток и делающих бесчувственными к чужой и собственной боли. На этом сходство заканчивается, потому что ужас от бегающих под окнами боевиков в Киеве испытывали только противники "майдана", и потом жители Донбасса, а в Алма-Ате 5 и 6 января страх, по отзывам жителей, был повсеместным.

Атака на Казахстан была, и боевики заранее готовились в горных лагерях, как утверждает бывший советник президента Казахстана Ермухамет Ертысбаев, прямо заявивший об этом в эфире телеканала "Хабар". Не случайно в субботу выбитые из Алма-Аты террористы организованно пытались просочиться в горные районы, к границам Китая и Киргизии. И, судя по изуверским повадкам, тактической и стрелковой подготовке, свой боевой опыт многие из них, а главари групп - наверняка, приобрели задолго до нынешних событий, далеко на юго-западе, в районах пустынных и также богатых углеводородами.

Список стран, традиционно не брезгующих играми в террор подальше от своих границ и чаще всего чужими руками, узок и общеизвестен, сколь бы часто они ни объявляли себя главными борцами с террором. Вот только им и без того подконтролен нефтегазовый сектор Казахстана, казахские олигархи живут в их столицах и учат там своих детей, и поэтому какой смысл дестабилизировать страну, еще неделю назад исповедовавшую многовекторность.

"Вашингтон и Лондон прекрасно осознают последствия для экономики Казахстана в случае конфликта с соседями - ее падение будет даже больше, чем у Украины. Однако в случае успешного разжигания такого конфликта будут полностью блокированы геополитические проекты России и Китая в регионе, что будет означать глобальную победу Запада. А потому, с точки зрения внешних игроков, для достижения этой цели Казахстан может быть принесен в жертву", - еще в минувшем ноябре говорил казахстанский политолог Максим Казначеев.

За организованным террором стоят люди и структуры влиятельные настолько, чтобы внушать страх самим террористам

Действительно, там, где речь идет о борьбе за "хартленд", сердце Евразии и мира, стремиться к которому поколения западных политиков приучил британский дипломат и теоретик Хэлфорд Маккиндер, интересами нескольких казахских миллиардеров и жизнями миллионов граждан страны можно пренебречь, по принципу "так не доставайся же ты никому". Поэтому устойчивый, долговременный хаос в Казахстане с перспективой выхода за границы страны, очевидно, был задачей террористов.

Хорошая новость в том, что с задачей они не справились.

Прямая речь

Из обращения президента Казахстана Токаева 7 января 2022 года

…Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками, убийцами?

…Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами, как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами. Поэтому их нужно уничтожить. И это будет сделано в ближайшее время.

…Трагические события в нашей стране по-новому высвечивают проблемы демократии и прав человека. Демократия - это не вседозволенность и тем более не подстрекательство, в том числе в блогосфере, к противоправным действиям.

…Как показала трагедия Алма-Аты и других городов Казахстана, именно несоблюдение законов, вседозволенность, анархия приводят к нарушению прав человека. Я выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших.

…Отдельные так называемые правозащитники и активисты ставят себя выше закона и считают, что они вправе собираться где хотят и болтать что хотят. Из-за безответственных действий этих горе-активистов от основной деятельности отвлекаются полицейские.

…Пособническую и, по сути, подстрекательскую роль в нарушениях правопорядка играют так называемые свободные средства массовой информации и "забугорные" деятели, далекие от коренных интересов нашего многонационального народа. Можно без преувеличения сказать, что все эти безответственные демагоги стали соучастниками развязывания трагедии в Казахстане. Только на Алма-Ату напали 20 тысяч бандитов. Их акции показали наличие четкого плана атак на военные, административные и социальные объекты практически во всех областях.

Факты

Первые дни 2022-го: настоящий Апокалипсис в центре Алма-Аты. Фото: REUTERS

Хроника окаянных дней

2 января

Жители городов Мангистауской области вышли на митинги против повышения цен на автомобильный газ.

3 января

Президент Токаев обещал снижение цен и призвал протестующих к диалогу.

4 января

Цены снижены, но протесты распространились на весь Казахстан, манифестанты стали проявлять агрессию, полиция впервые применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

5 января

Объявлен режим ЧП в Алматинской области. Утром начались столкновения протестующих с полицией в центре Алма-Аты, несколько правоохранителей избиты толпой. В течение дня захвачены и подожжены здания городской администрации, прокуратуры, управление Комитета нацбезопасности (КНБ). Боевики открывают огонь по правоохранителям из огнестрельного оружия, начинаются нападения на оружейные магазины, захвачены офисы телеканалов "Мир", "Хабар", "Казакстан", редакции ведущих СМИ, правящей партии "Нур Отан". Все они позже будут подожжены.

Президент Токаев вступил в должность главы Совбеза, в обращении к нации обещаны политические трансформации. В рядах правоохранителей появились первые убитые и раненые, толпа издевается над обездвиженными силовиками. В Талдыкоргане снесен памятник Нурсултану Назарбаеву. Боевиками захвачен аэропорт Алма-Аты: силовики просто покинули здание по приказу, поступившему неизвестно от кого. Авиакомпании объявляют о прекращении полетов в Казахстан. После грабежа боевики покинули аэропорт. Толпа в Алма-Ате начинает громить офисы банков и магазины.К концу дня МВД сообщает о 8 погибших и 317 раненых полицейских, двое правоохранителей обезглавлены.

Токаев обратился за помощью к ОДКБ. В Алма-Ате объявлена антитеррористическая операция.

6 января

Подписан указ об отставке правительства, введено госрегулирование цен на социально значимые продукты. Ночью боевики грабили банки и магазины, утром полиция уходит с центральной Площади Республики. Вечером власти заявят о ее повторной зачистке.

В Алма-Ате задерживаются машины с оружием для боевиков, обстреляна съемочная группа телеканала "Алматы", убит водитель. В городе прекращена трансляция телеканалов и отключен интернет. Продолжаются грабежи, погромы, нападения на правоохранителей, убийства мирных граждан. В разных районах города идут перестрелки, слышны взрывы.

7 января

Передовые силы ОДКБ прибыли в Алма-Ату, взят под контроль аэропорт и стратегические объекты. Антитеррористическая операция продолжается.

8 января

Бывший глава Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов был задержан по обвинению в государственной измене. В Жамбылской области ввели красный уровень террористической опасности. Токаев сообщил Путину, что обстановка в Казахстане развивается в сторону стабилизации.

9 января

Пресс-секретарь президента Токаева заявил, что 11 января в Казахстане будут кадровые перестановки. Национальный банк Казахстана сообщил, что в целях безопасности в республике временно приостановлена работа обменных пунктов.