Какие законы вступают в силу в 2022 году

Владельцы оружия обязаны сообщить о его краже или потере в течение суток
Согласно новой норме сообщить в Росгвардию об исчезновении принадлежащего человеку ствола надо будет "не позднее суток с момента происшествия". "Об утрате или хищении оружия... лицо, которое им владело на законном основании, обязано незамедлительно, но не позднее суток сообщить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия", - говорится в документе.
В настоящее время подобная норма в российском законодательстве не содержится.
Кроме того, оружие в России вскоре официально будет признано источником повышенной опасности, чего в нашем законодательстве тоже пока не прописано. "После слова "оружие" дополнить словами "является источником повышенной опасности", - говорится в документе. Изменения в закон "Об оружии" вступят в силу также 29 июня 2022 года.
По словам юристов, это означает, что владелец оружия будет нести ответственность за возможное неправомерное его использование. Если из-за халатности человека или по его недосмотру ствол будет похищен и с его помощью, допустим, будет ограблен банк или, не дай бог, кто-то подстрелен, то невнимательного "оруженосца" можно будет легально наказать.
Фермеры смогут построить личное жилье на сельскохозяйственных землях
Такое право и ранее было закреплено в законе о крестьянском (фермерском) хозяйстве. Но по факту оно не действовало - не хватало изменений в земельное законодательство. В итоге фермер работал в одном месте, а жил с семьей далеко от собственного хозяйства. Вопрос пытались решить с 2011 года, когда на своем съезде фермеры обратились к президенту Владимиру Путину.
Теперь на земле сельхозназначения разрешается размещать жилой дом, входящий в состав имущества крестьянского или фермерского хозяйства.
В то же время для защиты сельских земель от массовой застройки жильем вводится ряд ограничений. Так, дом может быть только один, не выше трех этажей и площадью не более 500 кв. м. Кроме того, площадь застройки под домом должна составлять не более 0,25 процента от площади земельного участка. То есть речь идет об участках примерно от 8 до 20 гектаров.
Дополнительные полномочия получат и региональные власти - они смогут определять муниципалитеты, на территории которых строительство фермерских домов запрещено.
Возможность строить жилые дома рядом с бизнесом будет развивать сельские территории: к домам станут тянуть дороги, газ и создавать необходимую инфраструктуру. Это, в свою очередь, позволит остановить миграцию сельских жителей в города, считает президент Ассоциации крестьянских (фермерских) и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Владимир Плотников.
Вскоре в выписках из Единого госреестра недвижимости должна появиться информация о том, что квартира расположена в аварийном доме.
Закон об этом вступает в силу с 1 февраля.
ЕГРН будет пополняться этими сведениями постепенно. С 1 февраля региональные и муниципальные органы власти должны будут при признании многоквартирного дома, жилого помещения аварийным и непригодным для проживания направлять в Росреестр сведения о таких решениях. Информацию же о домах и помещениях, признанных аварийными ранее, необходимо направить в Росреестр до 1 июля.
Нововведения позволят защитить интересы граждан, обезопасить их от покупки непригодного жилья, обеспечат актуальность данных реестра недвижимости, подчеркивает замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.
Сейчас покупателю очень сложно самостоятельно отыскать информацию о том, что дом аварийный. У властей нет обязанности обнародовать реестр аварийного жилья. Кроме того, будет исключен риск того, что житель аварийного дома, получивший при его расселении компенсацию за жилье, вновь купит квартиру в аварийном доме. В этом случае государству вскоре придется вновь платить за его переселение.
По действующей сейчас программе предполагается расселить 10 млн кв. м аварийных домов, в новые квартиры переедут около 600 тысяч человек. Это дома, признанные аварийными до 2017 года. В 2019-2021 годах уже отметили новоселье более 260 тысяч человек.
В целом за время действия программ расселения аварийного жилья с 2008 года в новые дома переехали 1,3 млн человек. Сейчас формируется новая программа расселения, куда войдут дома, признанные аварийными до начала 2021 года.
Граждане РФ смогут создавать личные фонды с марта 2022 года
Минимальный размер такого фонда - не менее 100 миллионов рублей. Принимаются деньги, акции, любое имущество.
"Преимущество таких фондов в том, что учредитель может сам проконтролировать процесс создания фонда, отрегулировать его деятельность и минимизировать возможные риски", - отметил один из инициаторов принятого закона, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Он напомнил, что летом 2019 года в России были введены такие формы распоряжения на случай смерти, как совместные завещания супругов и наследственные договоры. Они позволяют уменьшить вероятность конфликтов с участием наследников. Но теперь у капитанов бизнеса появится механизм, позволяющий еще при жизни наладить дело так, чтобы их личная смерть не стала трагедией для фирмы.
Зачем личные фонды нужны богатым людям, понятно. Это их право и даже обязанность - распорядиться своими капиталами наилучшим образом. Но во многом такие фонды будут работать и на благо всего общества. Рядовые сотрудники компаний, рабочие заводов, шахтеры и их жены смогут уверенно смотреть в будущее, ведь наследники не начнут драться за наследство и убивать бизнес.
Дети влиятельных родителей, как правило, проявляют невероятные бизнес-таланты при жизни родителей. Но как только отцы уходят, куда-то испаряются и деловые гении сыновей. В мировой истории немало примеров, когда огромные состояния исчезали стараниями одного-двух поколений после смерти человека, их создавшего. Транжир-наследников не жалко, разорение - это их личная проблема. Однако сотрудники компаний, простые люди и честные профессионалы не должны становиться заложниками алчности и глупости наследников миллиардера.
Более того, кроме личных фондов богатые люди смогут создавать общественно-полезные фонды. Например, чтобы учредить какую-то премию в науке, спорте или культуре. Поддерживать благотворительные проекты или молодые таланты. И так далее.
Как подчеркивает Павел Крашенинников, предусматривается абсолютная прозрачность гражданско-правовых и налогово-правовых отношений с участием личных фондов. При создании такого фонда имущество гражданина будет официально переходить в собственность организации. Она же будет платить налоги. После смерти учредителя утвержденные им при жизни уставные документы по общему правилу не могут быть изменены.
В 2022 году туристы получат право проверять туроператоров до покупки путевки
Все юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ведут турагентскую деятельность на 1 января 2022 года, должны до 30 июня 2022 года внести сведения о себе в Единый федеральный реестр турагентов. Эта процедура бесплатная. Не включенные в реестр турагенты работать не смогут. Такие изменения внесены в закон об основах туристской деятельности. Вести реестр в электронном виде будет Ростуризм. Сведения реестра будут доступны всем туристам.
Собираясь приобретать тур, путешественник сможет прямо со своего телефона проверить, есть ли конкретный турагент в реестре, то есть легально ли он работает. В электронном виде можно будет посмотреть названия, реквизиты, регистрационные данные компаний.
Кроме того, турист сможет проверить данные по конкретному туру. Формируют турпродукт туроператоры, а агенты туры только продвигают и продают. В электронной системе каждый турагент будет связан с тем или иным туроператором отдельным договором. Это означает, что информация о таком договоре должна быть доступна и по конкретному приобретаемому туру. Причем в реестре будут отмечаться и субагенты, то есть так называемые центры бронирования. Они сами будут нести ответственность за продаваемые туры.
Новые правила, по мнению экспертов, помогут сократить число случаев мошеннических действий на туристическом рынке. До пандемии особенно много мошенников было на рынке выездного туризма. Но теперь они переориентировались на внутренний туризм.
Социальные пенсии вырастут с 1 апреля 2022 года
Социальные пенсии получают люди, которые в силу разных обстоятельств не имели возможности выработать достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии. Соцпенсии по возрасту назначаются на пять лет позднее, чем пенсии страховые. В России социальные пенсии получают более 3 миллионов человек.
Существуют также выплаты по государственному пенсионному обеспечению, которые получают порядка 700 тысяч россиян. Их выплачивают госслужащим, военным, гражданам в случае наступления инвалидности или потери кормильца при достижении установленного законом возраста либо нетрудоспособным гражданам в целях предоставления им средств к существованию.
В 2021 году в результате индексации на 3,4% средний размер социальной пенсии вырос до 10 183 рублей. После апрельской индексации 2022 года средний размер соцпенсии вырастет почти до 11 тысяч. Но это на 7 тысяч меньше, чем средний размер страховой пенсии по старости. С 1 января страховые пенсии были проиндексированы на 5,9%.
В 2023 году, как заложено в бюджете Пенсионного фонда России на 2022-2024 годы, соцпенсии должны вырасти на 2,5%, в 2024 году - 9,9%.
В феврале вырастет ряд пособий и маткапитал
"По поручению президента теперь всегда маткапитал будут пересматривать через месяц после Нового года, исходя из фактической инфляции, а не прогнозируемой", - пояснили в минтруде.
В январе маткапитал остается на уровне 2021 года и составляет 483881 рублей на первого ребенка и 639431 рублей на второго ребенка или последующих детей, если ранее родители его не получали.
По предварительным данным Росстата, инфляция по итогам 2021 года составила 8,39%, однако эта цифра будет еще уточняться. Известно, что продовольственные товары подорожали на 10,62%, что в 1,6 раза больше показателя 2020 года (6,69%). Рост цен на непродовольственные товары составил 8,58% (4,79% в 2020 году), а на услуги - 4,98% (2,7% в 2020 году).
Также в феврале проиндексируют некоторые социальные выплаты. Например, увеличится минимальный размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет. Сейчас оно составляет 7083 рубля, предварительно анонсировано его повышение на 5,8% - до 7493 рублей. А вот его максимальный размер был скорректирован еще 1 января и сегодня составляет 31283 рублей. Само пособие выплачивается в размере 40% от средней заработной платы, но оно не может быть ниже установленного минимума и максимума. До 19981 рублей вырастет единовременное пособие при рождении ребенка, сейчас его размер - 18886 рублей.
После индексации 1 февраля размер единовременной выплаты работнику в связи с утратой трудоспособности в случае профзаболевания или несчастного случая на производстве составит 114899 рублей, максимальный размер ежемесячной выплаты увеличится до 88346 рублей.
По традиции в феврале вырастет ежемесячная денежная выплата, которую вместо набора социальных услуг получают некоторые льготники - инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, а также Герои Социалистического Труда. В сам набор входят лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей-инвалидов, путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Также увеличится пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего пенсионера, если он не работал.
Остальные пособия повышены с 1 января, размер большинства из них зависит от минимального размера оплаты труда (МРОТ), а потому растет вслед за ним. Так, например, в первый день Нового года увеличено максимальное пособие по безработице до уровня МРОТ, который в 2022 году составляет 12792 рублей.
С 1 сентября 2022 года большинство пособий будут назначаться без справок
По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, благодаря этому помощь станет доступнее и будет оказываться быстро, просто и адресно по принципам "социального казначейства, как, например, материнский капитал, который сегодня оформляется по факту регистрации рождения ребенка, без обращения матери".
Уже к концу 2022 года практически 90% пособий и выплат будут предоставляться без справок, уточнили в минтруде. О нуждающихся в мерах поддержки станет известно из единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Сегодня в ней собраны сведения о гражданах, которые уже получают помощь от государства. По данным Счетной палаты, на начало прошлого года их было 71 млн.
В 2022 году все региональные органы соцзащиты начнут не только размещать в ЕГИССО информацию, но и назначать льготы и пособия через нее, пояснил замминистра труда и соцзащиты Алексей Скляр.
Кроме того, предполагается, что с ЕГИССО будут взаимодействовать другие ведомства. Например, Федеральная налоговая служба должна передавать в нее сведения о низких доходах россиян, движимом и недвижимом имуществе, которым владеет семья, что позволит органам соцзащиты рассчитывать среднедушевой доход граждан, определять степень нуждаемости семьи.
В информационной системе доступна функция "Социальный калькулятор", основная идея которого в том, чтобы человек, заведя свои данные в личном кабинете, мог увидеть все пособия и льготы, которые ему положены.
Учитывая, что сегодня в стране 387 видов социальной поддержки - федеральных, региональных и муниципальных, а также около 30 тысяч их модификаций, граждане просто не могут знать про них все.
В помощь людям минтруд запустил также информирование на госуслугах, рассылку сегодня получают 19 млн россиян, которые на портале дали на нее свое согласие. Уведомления приходят о пособиях, положенных гражданам в связи с рождением ребенка, установлением инвалидности или достижением пенсионного возраста.
В этом году добавилось еще два основания - достижение определенного возраста у ребенка и беременность. Проактивное информирование при получении статуса многодетной семьи, статуса лица, подвергшегося воздействию радиации и при присвоении звания ветерана начнется в 2023 году. Еще через год - в 2024 году - уведомлять о положенных мерах поддержки будут граждан в связи с созданием молодой семьи, потерей кормильца и установлением опеки.
С 1 марта 2022 года вступят в силу правила оплаты проезда по платным дорогам
Если плата за проезд взимается открытым способом, то есть в конце или начале участка, то водитель должен оплатить поездку на каждом из пунктов оплаты, расположенных на дороге. В том случае, когда въезд и выезд с трассы ограничены пунктами оплаты, автовладельцы сначала должны будут получить талон при въезде, а заплатить по талону на выезде с платной дороги за пройденное расстояние.
Предварительно внести денежные средства в качестве платы за проезд водитель может в наличной или безналичной форме через кассу оператора, платежный терминал либо через официальный сайт оператора.
Безбарьерная система оплаты "свободный поток" действует на Центральной кольцевой автодороге. Автомобили проезжают без остановки через специальные рамки, плата списывается через транспондер либо должна быть внесена позже. Автомобиль фиксируют камеры.
Задолженность за проезд нужно погасить в течение пяти суток после поездки. Иначе назначаются штрафы, которые были введены с января 2021 года. Для легковых автомобилей штраф составляет 1,5 тысячи рублей, а для грузовиков и автобусов - 5 тысяч рублей.
Тем временем, для большегрузного автотранспорта с 1 февраля проиндексируют плату за пользование федеральными дорогами общего пользования, взимаемую через систему "Платон". Как поясняли "РГ" ранее в минтрансе, ежегодная индексация 1 февраля предусмотрена постановлением правительства России от 29 июня 2019 г. №843. При этом с учетом пожеланий грузоперевозчиков Росавтодор на своем сайте дважды в год (в середине июля и в середине января) размещает информацию о прогнозируемом изменении размера платы.
В июле 2021 года Росавтодор сообщал, что тариф в 2022 году вырастет до 2,44 рубля за километр с действующего размера в 2,34 рубля за километр пробега.
Фактический размер платы опубликуют на официальном сайте ведомства с 10 по 20 января 2022 года после публикации Росстатом индекса потребительских цен за 2021 год.
В России установят квоту на экспорт зерна с 15 февраля по 30 июня
Тарифная квота на экспорт зерна будет действовать во второй половине агросезона - с 15 февраля по 30 июня 2022 года. Квота на пшеницу в этом году составит 8 млн тонн, на рожь, ячмень и кукурузу - 3 млн тонн. Постановление об этом 31 декабря 2021 года подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Эта мера действовала для зерна и в прошлом году. В этом отдельную квоту ввели на вывоз пшеницы. Россия является экспортером номер один этой культуры. Вместе с плавающей экспортной пошлиной квота будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности РФ, позволит минимизировать рост внутренних цен на зерно и, следовательно, конечных цен на муку, хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и мясо.
С 2022 года также должна заработать Федеральная государственная информационная система прослеживаемости зерна и продуктов переработки. В системе будет содержаться информация обо всех организациях, участвующих в производстве, хранении, переработке и реализации продукции, ее потребительских свойствах. Также в нее будут добавлены сведения о закупках зерна в интервенционный фонд, результатах государственного мониторинга и выданных товаросопроводительных документах, без которых будет невозможно реализовать продукцию в РФ или вывезти ее за рубеж.
Власти рассчитывают с помощью этой системы обеспечить контроль качества и безопасности зерна, поставляемого как на внутренний, так и на внешний рынки.
С 1 июня 2022 года болельщики обязаны предъявлять спецпаспорт
Изменения предусмотрены новым законом, установившим основы идентификации и аутентификации посетителей официальных спортивных мероприятий. Поправки внесены в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в РФ".
Перечень мероприятий, для посещения которых нужен будет паспорт болельщика, определит правительство РФ. При этом организаторы соревнований, не вошедших в этот перечень, смогут самостоятельно установить требование об аутентификации болельщиков. Оформить паспорт болельщика можно будет на Едином портале госуслуг. В оформлении может быть отказано по ряду оснований - например, если болельщик ранее был привлечен за нарушение общественного порядка на соревнованиях или если фанату судом запрещено посещать матчи или игры любимой команды. По тем же основаниям действие уже выданного паспорта болельщика могут приостановить. Поправки должны послужить обеспечению безопасности и общественного порядка при проведении соревнований. Нововведения вступят в силу 1 июня 2022 года. Паспорта болельщиков впервые опробовали при проведении в России Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года.