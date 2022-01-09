Какие законы вступают в силу в 2022 году

По словам экспертов, возможность строить дома рядом с бизнесом будет развивать сельские территории: к домам станут тянуть дороги, газ и т.п. Это, в свою очередь, позволит остановить миграцию сельских жителей в города. При этом предусмотрен ряд ограничений, которые призваны защитить сельские земли от массовой застройки жильем: дом может быть только один, не выше трех этажей и площадью не более 500 квадратных метров. Фото: GettyImages