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09.01.2022 13:41
Рубрика: Общество

Le Monde: Владимир Путин застал США врасплох

Текст: Александр Гусаров
Французская газета Le Monde опубликовала аналитическую статью обозревателя Сильфи Кофман, в которой утверждается, что "путинский маневр" с сосредоточением российских войск на границах Украины застал американцев врасплох, и теперь они "действуют по обстановке". На материал издания обратил внимание телеканал RT.
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Автор утверждает, что еще в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности президент России обвинял НАТО в том, что оно разрослось "до самых границ" России. В этой связи обозреватель Le Monde задается вопросом, почему же "условия, которые Путин теперь выдвинул США и НАТО, так удивили западную публику".

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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По мнению журналистки Кофман, причина в том, что США в настоящее время сосредоточены на противостоянии Китаю, а проблему с решением украинского кризиса стремятся переложить на Францию и Германию. Однако российский лидер нашел способ втянуть США в переговоры по безопасности. Тем самым он "передал команде Байдена привет и вынудил ее вернуться к теме, которую она хотела было аккуратно отложить в сторону", считает Кофман.

Все это вызывает большие вопросы у европейских союзников Вашингтона. "Отдельные европейские партнеры Америки, которые уже обожглись на выводе войск из Афганистана, а ныне обеспокоены отсутствием в американской стратегии ясности и дальновидности, отмечают контраст между крайне жестким тоном Вашингтона по вопросу Тайваня, входящего в список "жизненно важных" интересов США, и его заявлениями по Украине, о которой таких слов не употребляют", - подчеркивает Кофман.

Общество СМИ и соцсети В мире Европа Франция Расширение НАТО Россия и НАТО Россия и США

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