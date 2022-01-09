МИД: Есть большие сомнения в готовности США к разговору о безопасности

В МИД России сомневаются, что США готовы к предметному разговору с РФ по гарантиям безопасности. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, прибывший в воскресенье Женеву на российско-американские переговоры.

"В целом по тем проектам двух документов, которые положены на стол переговоров, мы готовы будем провести в прямом смысле слова их постатейный разбор. Будут ли наши американские коллеги настроены к такому разговору - честно говоря, у меня больше сомнения, исходя из тех сигналов, которые мы слышим все последние дни", - сказал дипломат.

По его словам, Москва в ходе переговоров с США в Женеве надеется получить более внятное представление о позициях Вашингтона по гарантиям безопасности. Кроме того, Россия продолжит настойчиво представлять свои аргументы, а занятая США достаточно жесткая позиция на этот счет не выводит российскую сторону из равновесия.

"Позиция США достаточно жесткая, она по всем признакам сомкнулась полностью с той позицией, которую на протяжении последних недель отрабатывают соседи на Западе, непосредственные соседи на Западе из так называемой "Бухарестской девятки". И, разумеется, секретариат НАТО добавляет, что называется, огня, временами жжет огнем по этой тематике. Но мы видали и не такое, и, собственно говоря, это не выводит нас из равновесия. Будем настойчиво объяснять логику и представлять аргументы в поддержку нашей позиции", - сказал Рябков. При этом, Москва не будет обсуждать требования США и НАТО относительно осуществления РФ "неких деэскалационных мер" на своей территории.