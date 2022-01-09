МИД: РФ без гарантий безопасности придется идти на устрашение оппонентов

В случае неполучения гарантий безопасности по итогам переговоров с США и НАТО Москва будет вынуждена идти на сдерживающее "устрашение оппонентов" и прибегнуть к иным средствам для обеспечения нужного баланса сил. Такое заявление в преддверии российско-американских консультаций в Женеве сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"НАТО декларирует неделимость (безопасности - прим. "РГ") только в формате своего "междусобойчика" и очень кичится этим фактом - достаточно послушать высказывания натовских представителей, почитать их документы. Но мы под этим всем не подписывались, и для нас очевидна иная линия и базовая договоренность. То есть в ситуациях, подобных нынешней, ложно понятое укрепление собственной безопасности Западом обернется именно ослаблением этой безопасности, потому что мы будем вынуждены в отсутствие необходимых и срочных договоренностей по правовым гарантиям обращаться к другим средствам для обеспечения нужного баланса, если хотите, для устрашения оппонента - не в плане создания неких угроз, а в плане сдерживания", - сказал замминистра в интервью ТАСС.

Ранее Рябков заявил, что Запад должен на односторонней основе отказаться от расширения НАТО и ликвидировать созданную военную инфраструктуру.