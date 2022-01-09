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09.01.2022 11:06
Рубрика: Власть

МИД: США и НАТО настаивают на односторонних уступках со стороны РФ

Текст: Александр Гасюк
Россия сожалеет, что США продолжают настаивать на односторонних уступках со стороны Москвы и вместо конструктива предпочитают спекуляции. Такой подход не может быть основой для продуктивной дискуссии по гарантиям безопасности. С таким заявлением выступил замглавы МИД Сергей Рябков.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Высокопоставленный дипломат напомнил, что на предстоящих 9-10 января переговорах по безопасности в Женеве Москва будет настаивать на отказе НАТО от расширения на восток и размещения ударных вооружений вблизи российских границ.

Рябков: Россия не блефует, выдвигая предложения о гарантиях безопасности

"Все это в правовой форме. К сожалению, мы слышим разного рода спекуляции на тему того, что Россия должна сделать это, должна сделать другое, предпринять такой шаг, сякой шаг. Мы неоднократно реагировали на такую постановку вопроса, причем на всех уровнях, и здесь не может быть основы ни для какой не то что договоренности, а даже продуктивной дискуссии", - подчеркнул Рябков в беседе с РИА Новости.

Не исключено, что в процессе обсуждений Россия столкнется с нежеланием западных коллег "реально воспринимать" требования, а именно - правовые гарантии нерасширения, а также "ликвидацию всего то, что альянс насоздавал, движимый антироссийскими фобиями и разного рода представлениями ложными о том, в чем суть российской политики за период с 1997 года".

При этом, российская сторона не пойдет ни на какие уступки, указал замминистра иностранных дел РФ. По его словам, никакая другая тактика на переговорах с западным военно-политическим блоком не отвечает интересам безопасности нашего государства.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и НАТО Россия и США

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