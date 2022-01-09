Министр Михаил Мурашко: О секретах исцеляющего образа жизни

Мы выбрали для беседы выходной день. Утро. Тихое место на Неглинной с надеждой, что никто и ничто не помешает этому интервью министра здравоохранения для "Российской газеты". Так и было. Исключая десяток звонков да срочный отъезд (с возвратом) для разговора по правительственной связи. Министр дарит стеклянного Тигра, символ наступившего года. - "Вы Тигр?" - "Я доктор".

Фото: Сергей Куксин/ РГ

Вас, Михаил Альбертович, назначили министром в самое, можно сказать, сумасшедшее время - в пандемию…

Михаил Мурашко: Мне везет.

И все это время сидите в министерском кресле.

Михаил Мурашко: На месте сидеть не приходится.

Мы справляемся с пандемией?

Михаил Мурашко: Сама система срабатывает на сто процентов. Но нужно, чтобы "срабатывали" и люди. По-прежнему иные демонстрируют опасное поведение. А это все равно что ехать на красный свет, хотя дорогу всем регулирует светофор.

В последнее время в наш обиход вошла военная терминология: "штаб по ковиду", зона "красная", зона "зеленая". Мы не боремся, мы воюем с заболеванием?

Михаил Мурашко: Нет, мы как раз боремся. Большой объем пациентов, колоссальная нагрузка на систему здравоохранения. В сущности, принципы работы сейчас по таким же параметрам и подходам, как в военной медицине.

В ближайшее время будем открывать новые ковидные койки?

Михаил Мурашко: Разворачиваем дополнительные койки, перепрофилируем, а как только снижается потребность, возвращаем койки. Но и в резерве, конечно, оставляем - в условиях угрозы распространения новых штаммов это крайне важно. Строим инфекционные госпитали: на последней неделе 2021-го открылись два блестящих инфекционных госпиталя. Один в Курске, второй в Ростове, Чтобы разгрузить общую сеть.

А кадры?

Михаил Мурашко: Кадры - всегда самый напряженный и сложный вопрос. В последние годы увеличили объемы приема и в вузы, и в средние специальные учебные заведения. Снижения персонала в сети практически не произошло, а по некоторым направлениям даже рост. Например, мы видим увеличение притока новых специалистов в онкологию, первичное звено, педиатрию.

Замелькал прогноз: в этом году пандемия закончится. Кто-то даже озвучил конкретную дату: 20 февраля. Правомерно так говорить?

Михаил Мурашко: Пока рано.

Значит, и детей начнем прививать? С какого возраста?

Михаил Мурашко: Мы предложим с 12 лет. На усмотрение родителей.

На усмотрение… Главная тенденция нашего здравоохранения - пациентоориентированная медицина?

Михаил Мурашко: Медицина должна обязательно встроить в свой круг пациента. Должна предлагать пациенту, должна убеждать его. Немилосердной быть не может.

Главная задача министра здравоохранения сегодня?

Михаил Мурашко: Сегодня и всегда: чтобы медицинская помощь была оказана вовремя и качественно, чтобы развивались те современные направления, которые улучшают показатели здоровья. Если встать на позицию пациента, то внимание в первую очередь должно быть уделено поликлинике. Сюда он приходит - и должен без очередей, в полном объеме получить помощь. Правда, настораживает, когда пациент приходит и говорит: мне нужно назначить то-то и то-то... Это неправильный подход.

Фото: Сергей Куксин/ РГ

Диктат пациента.

Михаил Мурашко: Не совсем, хотя, наверное, в словарном запасе и врачей, и пациентов, это слово появилось. Сегодня каждый может в интернете прочитать тот или иной медицинский документ, те или иные медицинские рекомендации, но интерпретировать их правильно может только врач.

Пациента надо любить?

Михаил Мурашко: Пациента нужно уважать. Любить? Мне кажется, что это тоже нормально. Трудно представить себе, например, педиатра, который детей не любит.

На ваш взгляд, в последнее время в медицине какой самый заметный прорыв?

Михаил Мурашко: Большее использование иммунобиологических препаратов. Они ворвались в клиническую практику очень быстро.

Признаюсь, у меня вызывает настороженность, когда объявляют о создании очередного эффективнейшего лекарства против ковида...

Михаил Мурашко: Если бы было создано такое, которое помогает хотя бы в 95 процентах случаев, это было бы событием.

А те, что сейчас созданы?

Михаил Мурашко: Пока они помогают не на всех стадиях заболевания, самую высокую эффективность показывает их применение в первые 3-5 дней, поэтому крайне важно обращаться к врачу своевременно. Сейчас выходим на клинические испытания отечественных моноклональных антител.

Каким должен быть современный врач?

Михаил Мурашко: В первую очередь, как и прежде, внимательным. Врач должен быть пытливым. Он должен быть современным в плане восприятия технологий - без этого нельзя обойтись. И врач точно не может быть равнодушным. С кажем так, все классические требования и восприятия врача, сохраняются, просто сегодня планка требований к врачу поднимается.

Фото: Сергей Куксин/ РГ

От врача ждут, что он всегда будет на острие знаний. От него хотят быстроты принятия решений. Поэтому к врачу требование: еще быстрее и еще быстрее.

В вашем министерском кабинете по-прежнему тринадцать стационарных телефонов? Мы сегодня встретились в 10 утра…

Михаил Мурашко: А начиная с 6 утра, уже было порядка двухсот звонков и сообщений. Много разного. И оперативные ситуации разные, и ситуации в регионах, и вакцинация. И поздравления - их процентов тридцать.

Ныне в моде здоровый образ жизни.

Михаил Мурашко: Мне кажется, это устаревшее понятие. Есть "исцеляющий образ жизни". Так или иначе, в том или ином возрасте, человек сталкивается с болезнями, в том числе с хроническими. Мы понимаем, что образ жизни может от каких-то недугов избавить. Например, от боли в спине: то есть надо не на массаж идти в первую очередь, а нужно снизить вес, начать делать гимнастику каждое утро. Поменять определенные привычки - и это исцелит.

Прежней жизни уже не будет?

Михаил Мурашко: Ее и раньше не было. Что такое "прежняя"? В 60-е была одна жизнь, в 70-е - другая. в 80-е - третья, в 90-е - четвертая. Мы проживаем несколько жизней, в любом случае. В эпохах и в десятилетиях.

В наступившем году мы, как прежде, сможем собираться большими компаниями, общаться? Будет такое или нет?

Михаил Мурашко: Почему нет? Будет.

И без сертификата вакцинации?

Михаил Мурашко: Чем вас смущает сертификат вакцинации? Время диктует правила поведения. Когда-то не было паспортов, потом они появились.

Когда-то не было больничных листов. Они появились. Теперь они исчезают. Будут только электронные….

Михаил Мурашко: Все меняется. Стиль одежды, стиль питания. Меняется все. И человек должен уметь адаптироваться.

Чтобы уметь жить иначе.

Михаил Мурашко: Это нормально! В рассказе "Радость" Чехова была новостная заметка про человека, который попал под лошадь. Правил дорожного движения не было. И что, будем сейчас говорить, что нам всем запрещают ходить на красный сигнал светофора?

Машины будут без водителей.

Михаил Мурашко: Привыкнем.

Фото: Сергей Куксин/ РГ

Вместо водителя искусственный интеллект. А вместо врача никого не будет никогда?

Михаил Мурашко: Думаю, ряд врачебных специальностей уйдет. Например, некоторые направления лабораторной диагностики. Появление компьютерных программ, компьютерного зрения труд врача уменьшает и упрощает. Мы не говорим, что врач не нужен. Врач нужен, но точно будет меняться ландшафт медицинских специалистов. Появляются новые направления в медицине.

Нет чувства тоски, чтобы приходили пациенты, чтобы слушать их, смотреть?

Михаил Мурашко: Я и сегодня в консилиумах принимаю участие, когда выезжаю. Просто сейчас я не имею возможности вести пациентов, но обсуждать ту или иную патологию, ту или иную тактику, подходы к лечению, продолжаю. Продолжаю быть врачом.

Чувство зависти вам знакомо?

Михаил Мурашко: Нет. Я не завистливый человек. Мне нравятся интересные люди. Могу что-то интересное у них перенять.

А самое главное качество человека?

Михаил Мурашко: Порядочность. Понятно, что каждый в это вкладывает какое-то свое понятие. Но в моем понимании, порядочность, это точно не подлость.

В 2020 году вы были в отпуске три дня. А в 2021-м?

Михаил Мурашко: Семь дней в Подмосковье, чтобы было удобно доезжать до работы. А как иначе?

В 2022 году вам отпуск светит?

Михаил Мурашко: Почему-то люди воспринимают отпуск как великое благо.

А вы?

Михаил Мурашко: Не знаю. Отпуск в какой-то степени переключение с одного вида деятельности на другой. Иногда даже командировка, переключение от кабинетной работы, визиты в больницу, куда-то еще, - это более интересно.

В это пандемийное время вам хочется взять какую-то книгу, классику из шкафа, и почитать? Или такого желания сейчас нет?

Михаил Мурашко: Сейчас с удовольствием читаю короткие рассказы. "Короли и капуста" с удовольствием "проглотил". Это переключение совершенно в другое мировосприятие. С возрастом становишься более разборчивым. В 18 лет ты всеяден. Когда-то запоем прочитал всех Стругацких. "Суета вокруг дивана", мне казалось, что это такой класс… С таким удовольствием читал.

А любимый фильм есть?

Михаил Мурашко: "Андрей Рублев", я его смотрел не меньше 15 раз. И "Амаркорд" Феллини.

Какая медицина будет завтра?

Михаил Мурашко: Медицина, которую мы получим, идет по пути персонализации. Она будет для каждого. Другой вопрос, насколько каждый будет готов ею пользоваться и прислушиваться.

Не только врач, но и пациент должен быть готов к персонализированной медицине?

Михаил Мурашко: Да. И грамотность пациента в вопросах здоровья - очень важный элемент в коммуникации и сохранении здоровья.

Но образованность пациента не входит в орбиту ваших действий. Или входит?

Михаил Мурашко: Она всегда входила и в нашу деятельность, и в работу педагогического сообщества, и родителей. Как в ребенке до 5 лет воспитать разумное пищевое поведение, приверженность соблюдению режима, к физическим нагрузкам, и т.д. Семья, родители формируют у ребенка фактически тот комплекс, который ему потом сохраняет здоровье и спасает жизнь. И, опять же, восприятие самого медицинского работника - прислушайся к нему, ведь он даст совет.

Вот сидят дети и мамы. Чтобы ребенок поел, перед ним ставят планшет с мультиком.

Михаил Мурашко: Он же не родился с этим мультиком.

Фото: Сергей Куксин/ РГ

Но что с этим делать? Это можно изменить?

Михаил Мурашко: 15-20 лет назад дети ничего не ели? Детям сказки рассказывали, говорили: "За маму, за папу... Давай, суп нальем в живот, там будет море. Давай, съедим котлетку, это будет кораблик"…

Это вам говорили? Или вы своим детям?

Михаил Мурашко: Это я уже своим детям говорил.

Страшная зависимость от электронных девайсов...

Михаил Мурашко: Мы пытаемся упростить, сэкономить время для чего-то. Подчас для того же, чтобы посидеть в интернете. Никто не говорит, что не нужно сидеть, но нужно научиться чувствовать свой организм, который так или иначе подает сигналы. Он же не разрушается сразу. Начинается так: нам стало чуть тяжелее пройти пять километров, стало чуть тяжелее подниматься на второй этаж. Вопрос не идет о том, что совсем не получается, просто стало чуть тяжелее. Одна из философий причин зависимости, это желание получить удовольствие, минуя затрату сил, времени, энергии. Так формируются зависимости. То есть когда ты получаешь удовольствие, не потратив при этом время и энергию. Что называется, сокращение пути до удовольствия. Неправильный путь.

У вас есть правила жизни?

Михаил Мурашко: Обязательно утренняя зарядка. Душ. Завтрак. Люблю самую простую еду: каши, простые супы. Завтрак, как правило, это каша. Очень люблю овсяную. В русской кухне есть гурьевская каша, шикарная, но очень калорийная.

Чай или кофе?

Михаил Мурашко: Я с большим удовольствием пью кипрей - иван-чай, ромашковый.

Время. В 2021-м хоть раз в театре были?

Михаил Мурашко: Ежемесячно.

Что смотрели?

Михаил Мурашко: Последний раз "Мастера и Маргариту" в Театре Наций. Блестящий спектакль. Евгению Миронову большое спасибо. Он по времени пять с половиной часов идет, и я в воскресенье провел пять с половиной часов в театре.

И телефон не звонил?

Михаил Мурашко: Конечно, звонил, и я сидел как на иголках. Еще смотрел опять же, "Мастера и Маргариту", но уже в МХАТе имени. Чехова. У Хабенского замечательная постановка, другое прочтение, но смотрел на одном дыхании.

И как?

Михаил Мурашко: Посмотрел тридцать минут - вынужден был улететь в командировку.

А так бы досмотрели до конца?

Михаил Мурашко: Я вам больше скажу, я успел посмотреть минут 15-20 в Большом театре балет "Мастер и Маргарита", потом на работу вызвали, жена осталась досматривать… В этом сезоне везде "Мастер и Маргарита". Было интересно посмотреть разное прочтение Булгаковского романа. Везде очень талантливо. Гениальная же книга! Мне кажется, она в определенной степени отражает врачебный дух.

Вы когда-то окончили музыкальную школу…

Михаил Мурашко: Я и танцевальную школу окончил когда-то.

Может, знаете, был писатель Илья Эренбург….

Михаил Мурашко: Да, конечно.

У него в романе "День второй" меня потрясла фраза "Тишина, ты лучшее из всего, что слышал".

Михаил Мурашко: Шикарная фраза!

Вам не хотелось бы тишины?

Михаил Мурашко: Регулярно хочется.

Сесть в кресло, уютно устроиться, включить какую-то музыку. И…

Михаил Мурашко: Нет, тишина в моем понимании, другая. Тишина - это тишина. Без музыки и без телефона. Или лесная тишина. Музыку, конечно, тоже люблю слушать, это больше в машине удается. Что слушаю? Разное. В музыке я всеяден. У меня нет такого, что я что-то не могу слушать. Музыка подстраивается под ваше настроение.

Настроение надо поднимать?

Михаил Мурашко: Конечно. Есть уникальные исполнители. Даже придерживаясь определенного стиля, они создают уникальные шедевры. У "Битлз" можно слушать каждую песню. Наверное, мне уже сложно слушать все виды рэпа. Особенно какого-то маргинального. Хотя есть достойные рэп-исполнители.

Некоторые главные врачи считают, что в медицинском учреждении обязательно должна быть музыка.

Михаил Мурашко: И я так считаю. Подойдите к Минздраву - звучит классическая музыка. Зачем? Люди приходят на работу. У них впереди тяжелый и длинный рабочий день. Пусть зайдут через облако музыки, настраивающей на спокойную, ровную работу, на созидание.

Вы повышаете голос на сотрудников?

Михаил Мурашко: Не люблю, но бывает. Редко. Борюсь с этим. Когда ты повышаешь голос, в большинстве своем разрушаешь сам себя. Но когда-то нужно объяснять, а когда-то нужно давать команду.

Министр - это командир?

Михаил Мурашко: Руководитель.

Как отметите свое 55-летие?

Михаил Мурашко: С родителями, это великое счастье быть с ними! Если график позволит, то кого-то из друзей увижу.

А что бы министр пожелал миллиону медиков ?

Михаил Мурашко: В первую очередь хочу сказать всем слова благодарности. Есть такая японская фраза, не связанная с пандемией, ее говорят, когда все вместе делают большую и трудную работу: Otsukare sama desu. По-русски ее можно было бы перевести: "Спасибо, за то что так устаете для нас". А пожелать - крепкого здоровья всем, благополучия и радости!