МВД Казахстана: Почти 300 человек с оружием задержаны на границе

Почти 300 человек с оружием пытались покинуть Казахстан, но были задержаны на границе. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.

У задержанных изъято огнестрельное оружие, похищенные материальные ценности, в том числе сотовые телефоны и крупные суммы денег - как в местной валюте, так и в иностранной.

Тургумбаев также заявил, что ситуация во всех регионах Казахстана улучшилась. Силовики освободили все ранее захваченные здания акиматов (местных администраций - прим. ред.).

"Восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения. Продолжается проведение контртеррористической операции по восстановлению законности и правопорядка в стране", - цитирует главу МВД ТАСС.