Из-за пандемии коронавируса норвежская армия испытывает острую нехватку нижнего белья, поэтому теперь дембелям придется возвращать все обмундирование, вплоть до трусов и носков на склады.

Норвежские армейские тыловики бьют тревогу: скоро военным одной из стран-основательниц НАТО будет не в чем оборонять рубежи альянса от реальных и мнимых угроз.

Из-за коронавируса нарушились поставки обмундирования, не хватает не только нижнего белья, но и обуви. Поэтому новым призывникам, а это восемь тысяч человек в год, придется донашивать личные вещи других военнослужащих. Конечно, после должной санитарной обработки, подчеркивают представители служб тыла.

В защиту нарушенных прав военных уже вступились профсоюзы. Они считают недопустимым, что гордым норвежским наследникам викингов могут дать дырявую форму, которую придется носить весь срок службы. К таким тяготам и лишениям норвежские военнослужащие оказались не готовы.