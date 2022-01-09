Патриарх Кирилл: Зло обретает силу, когда его поддерживают много людей

Зло обретает необратимую силу, когда его поддерживают огромное количество людей, сказал сегодня патриарх Кирилл на проповеди во время литургии в Александро-Невском скиту близ Переделкина.

- Сегодня, когда международная обстановка становится очень напряженной, когда нас достигают слухи о военных приготовлениях, когда многие люди реально обеспокоены, - как мы должны реагировать на все это? - сказал патриарх, обращаясь к верующим.

В первую очередь, по его мнению, надо просить Бога "чтобы никаких войн не было". А там, где войны уже идут, люди нашли бы основу для примирения и наступил прочный мир.

Тем же, кто не может реально влиять на политические процессы, он советует "укрепляться словом Божиим и своей верой", чтобы от нас не исходило никакое зло.

- Потому что, в конце концов, зло обретает необратимую силу тогда, когда его поддерживают огромное количество людей. Но мы, православные христиане, всегда должны быть на стороне правды Божественной, а значит, бороться со всяким злом, сказал патриарх.

По его словам, христианская вера дает и духовную силу, и разумение, и несет в себе критерий, и чтобы эта вера актуализировалась в сознании - и великих людей, и обладающих властью, и простых.

- По всей вероятности, мы входим в такую историческую эпоху, когда от нашей способности жить по вере зависит само существование человеческой цивилизации, рода человеческого, - сказал патриарх и пожелал всем возрастания в вере, мудрости, духовного укрепления, умения отделять ложь от правды, отличать добро от зла и своей жизнью, мыслями, молитвами умножать в мире добро, правду и справедливость.