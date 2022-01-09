Новости

В Казахстане посмертно награждены погибшие военные и полицейские 20:53
За сутки 30 военнослужащих вылечили от коронавируса 20:32
Еще два самолета Минобороны привезли в Москву россиян из Казахстана 20:25
Еще два самолета Минобороны доставили в Москву по сто человек из Алма-Аты 20:00
Токаев сменил двух заместителей председателя КНБ Казахстана 19:49
За две недели число новых случаев COVID-19 на Кубе выросло в 22 раза 19:38
В Башкирии умер двукратный чемпион паралимпийских игр Ирек Маннанов 19:31
МИД: РФ без гарантий безопасности придется идти на устрашение оппонентов 19:31
Патриарх Кирилл: Зло обретает силу, когда его поддерживают много людей 19:26
Михаил Коляда не вступит на чемпионате Европы из-за травмы 19:23
Рябков: Заявления США о возможном нападении РФ на Украину - провокация 19:22
Умер легендарный деятель русского андеграунда Александр Лебедев-Фронтов 19:18
Третий самолет Минобороны доставил в Москву еще 100 россиян из Казахстана 18:53
Минюст ФРГ пригрозил Telegram миллионными штрафами 18:52
Рябков: НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года 18:39
"Аэрофлот" с 10 января возобновляет полеты в Казахстан 18:31
Блинкен: США и РФ могли бы восстановить договоренности по РСМД 18:26
МИД: Есть большие сомнения в готовности США к разговору о безопасности 18:15
Токаев произведет кадровые перестановки 11 января 18:07
Блинкен: Прогресс на переговорах с РФ по безопасности возможен "на обоюдной основе" 17:52
Синоптик предупредил москвичей о сугробах, которых не было с 1942 года 17:42
Норвежка Ройселан выиграла гонку преследования в Оберхофе 17:38
В ОДКБ отметили оперативность оказания помощи Казахстану 17:18
Военные летчики доставили из Алма-Аты в Москву еще 100 россиян 17:14
В Казахста­не приостановлена рабо­та обменных пунктов в целях безо­пасности 16:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Как правильно провести 7 дней Рождества: что можно, а что нельзя
Как правильно провести 7 дней Рождества: что можно, а что нельзя
09.01.2022 19:26
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл: Зло обретает силу, когда его поддерживают много людей

Текст: Елена Яковлева

Зло обретает необратимую силу, когда его поддерживают огромное количество людей, сказал сегодня патриарх Кирилл на проповеди во время литургии в Александро-Невском скиту близ Переделкина.

Патриарх Кирилл: Среди прихожан выросло число образованных людей

- Сегодня, когда международная обстановка становится очень напряженной, когда нас достигают слухи о военных приготовлениях, когда многие люди реально обеспокоены, - как мы должны реагировать на все это? - сказал патриарх, обращаясь к верующим.

В первую очередь, по его мнению, надо просить Бога "чтобы никаких войн не было". А там, где войны уже идут, люди нашли бы основу для примирения и наступил прочный мир.

Тем же, кто не может реально влиять на политические процессы, он советует "укрепляться словом Божиим и своей верой", чтобы от нас не исходило никакое зло.

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости
Патриарх Кирилл дал Рождественское интервью телеканалу "Россия"

- Потому что, в конце концов, зло обретает необратимую силу тогда, когда его поддерживают огромное количество людей. Но мы, православные христиане, всегда должны быть на стороне правды Божественной, а значит, бороться со всяким злом, сказал патриарх.

По его словам, христианская вера дает и духовную силу, и разумение, и несет в себе критерий, и чтобы эта вера актуализировалась в сознании - и великих людей, и обладающих властью, и простых.

- По всей вероятности, мы входим в такую историческую эпоху, когда от нашей способности жить по вере зависит само существование человеческой цивилизации, рода человеческого, - сказал патриарх и пожелал всем возрастания в вере, мудрости, духовного укрепления, умения отделять ложь от правды, отличать добро от зла и своей жизнью, мыслями, молитвами умножать в мире добро, правду и справедливость.

Общество Религия Патриарх Кирилл

Главное сегодня

Токаев сменил двух заместителей председателя КНБ Казахстана
Рябков: НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года
Блинкен: США и РФ могли бы восстановить договоренности по РСМД
Шойгу: Россия не имеет права проигрывать в информационной войне
До двух третей компаний планируют повысить зарплаты сотрудникам в 2022 году
Онколог назвал три главных правила профилактики рака для каждого человека
Пять запретов для родителей, которые хотят сохранить хорошие отношения с ребенком