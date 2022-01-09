Правопреемникам умершего пенсионера станет легче получить пенсионные накопления

С 30 января заявление о выплате средств пенсионных накоплений или заявление об отказе от получения средств пенсионных накоплений может быть представлено в территориальный орган ПФР с использованием портала "Госуслуги". Речь в данном случае идет о выплате пенсионных накоплений правопреемникам умершего пенсионера.

Такие заявления можно будет подать в виде электронного документа через портал госуслуг с подписанием их усиленной неквалифицированной электронной подписью правопреемника, сертификат которой создан в установленном порядке, рассказал "Российской газете" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Кроме того,​ заявления можно будет подписать и простой электронной подписью правопреемника. Ключ для подписи нужно будет получить лично в МФЦ.

Кроме того, теперь извещение правопреемников может осуществляться через портал госуслуг не позднее 10 дней после получения документов о смерти застрахованного лица, а также при личном обращении правопреемников в территориальный орган ПФР. Также предусматривается направление извещения о распределении пенсионных накоплений правопреемнику через "Почту России" или электронной почтой, по указанным им в заявлении адресам, если у него нет личного кабинета на портале госуслуг.​ Устраняется еще один правовой пробел: прописан порядок представления недостающих документов правопреемником и наследования накоплений, причитающихся правопреемнику.