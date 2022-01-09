Правопреемникам умершего пенсионера станет легче получить пенсионные накопления

Такие заявления можно будет подать в виде электронного документа через портал госуслуг с подписанием их усиленной неквалифицированной электронной подписью правопреемника, сертификат которой создан в установленном порядке, рассказал "Российской газете" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Кроме того, заявления можно будет подписать и простой электронной подписью правопреемника. Ключ для подписи нужно будет получить лично в МФЦ.
Кроме того, теперь извещение правопреемников может осуществляться через портал госуслуг не позднее 10 дней после получения документов о смерти застрахованного лица, а также при личном обращении правопреемников в территориальный орган ПФР. Также предусматривается направление извещения о распределении пенсионных накоплений правопреемнику через "Почту России" или электронной почтой, по указанным им в заявлении адресам, если у него нет личного кабинета на портале госуслуг. Устраняется еще один правовой пробел: прописан порядок представления недостающих документов правопреемником и наследования накоплений, причитающихся правопреемнику.