При пожаре в Нью-Йорке погибли 19 человек, включая 9 детей

Не менее 19 человек, среди которых девять детей, погибли при пожаре в Нью-Йорке.

"По словам официальных лиц, по меньшей мере 19 человек погибли, в том числе девять детей, в результате масштабного пожара в Нью-Йорке в воскресенье", - приводит РИА Новости сообщение местного телеканала, ссылающегося на представителей власти.

Также известно, что в результате пожара, произошедшего в районе Бронкс, 63 человека получили травмы разного характера и степени тяжести от огня и дыма. 32 человека госпитализированы с травмами, признанными опасными для жизни.

Городские власти назвали пожар сильнейшим за последние тридцать лет.

К этому моменту пожар удалось потушить.