Прибытие миротворцев позволило перебросить казахстанские силы для борьбы с радикалами

Прибытие подразделений миротворцев ОДКБ в Казахстан и принятие ими на себя охранных функций высвободило часть сил казахстанских правоохранителей для решения контртеррористических задач. Об этом заявил замминистра обороны Казахстана генерал-лейтенант Султан Гамалетдинов.

"Взятие под охрану наиболее важных объектов миротворцами позволило высвободить значительную часть сил и средств правоохранительных органов и армии, которые переброшены на борьбу с террористами", - подчеркнул Гамалетдинов на совместном брифинге с командующим коллективными миротворческими силами ОДКБ в Казахстане генерал-полковником Андреем Сердюковым.

"В настоящее время на территории Республики Казахстан продолжается проведение контртеррористической операции. Она будет продолжена до полного уничтожения террористов и восстановления конституционного порядка в Республике Казахстан", - сказал представитель казахстанского минобороны.