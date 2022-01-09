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09.01.2022 03:10
Рубрика: Общество

Профессор Эрлих: Землю ждет шестая волна массового вымирания

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Земля находится на пороге шестой волны массового вымирания. Об этом заявил профессор Стэндфордского университета Пол Эрлих. По его словам, которые приводит газета Daily Mail, на грани исчезновения миллион представителей флоры и фауны.

Фото: iStock
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Массовое вымирание - лишь одна из угроз. В списке также изменение климата, глобальное отравление и возобновление гонки ядерных вооружений. Наводнения, засухи и лесные пожары могут нанести планете такой же серьезный ущерб, как мощное извержение вулкана или гигантский астероид.

Еще одна проблема - на Земле слишком много людей. "А самые богатые из них потребляют слишком много, и все это усугубляется гендерным фактором, расовым и экономическим неравенством", - поделился своими мыслями профессор.

Он напомнил, что 66 миллионов лет назад гигантский астероид уничтожил живших на нашей планете динозавров.

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