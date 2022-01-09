Протестующие в Казахстане использовали для координации действий радиосвязь

В ходе массовых протестов в Казахстане демонстранты применяли профессиональные навыки и для координации своих действий они использовали радиостанции. Об этом сообщил и.о. министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.

"Протестующие демонстрировали профессиональные навыки... Для координации действий ими использовались радиостанции", - сказал Тургумбаев в выступлении на телеканале "Хабар 24".

Ранее стало известно, что в беспорядках в Казахстане за деньги принимали активное участие граждане из ряда стран Центральной Азии.