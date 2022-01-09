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09.01.2022 10:36
Рубрика: Экономика

Петр Бирюков: В Москве в 2021 году сделали 2,5 млн анализов качества воды

Текст: Ирина Огилько

Более 2,5 млн анализов качества воды проведено в столице за 2021 год. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

"Ежедневно столица потребляет почти 3 млн кубометров воды, в городе проложено более 13 тысяч км водопроводных сетей. Эта огромная система нуждается в постоянном контроле: сегодня состояние водопроводной воды анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю", - отметил Петр Бирюков.

Контролировать качество воды начинают с водохранилищ, где природная вода отбирается на разной глубине. Это необходимо, чтобы выявить различия в ее составе и получить полную картину о состоянии водоемов.

Наибольшее количество исследований - 1,3 млн - проведено на станциях водоподготовки. Пробы берутся на каждом этапе производства воды. Также воду проверяют с помощью автоматических анализаторов. Эти приборы установлены на территориях водосбора, на станциях водоподготовки и в городской распределительной сети.

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"Приборы в непрерывном режиме отслеживают изменения основных показателей состава воды, характеризующих ее качество, - рассказал Петр Бирюков. - Например, вода оценивается по таким показателям, как мутность, цветность, электропроводность. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, позволяющую оперативно принимать решения по изменению технологических режимов очистки воды". Проверка идёт круглосуточно, поэтому в краны москвичей попадает полностью очищенная питьевая вода, соответствующая всем требованиям гигиенических нормативов.

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